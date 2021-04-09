【BNO移民英國】英政府撥4.6億港元助移英港人融入當地　提供房屋就業教育支援

英國於今年1月開放申請「5+1」BNO居留簽證，為BNO持有人及其近親提供入籍路徑。英國政府宣布，將會撥款4,300萬英鎊（約4.6億港元），向透過BNO居英簽證計劃移居當地的港人，提供房屋、就業和教育等方面的支援。

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資助移英港人讀英文

英國政府於周四（8日）宣布展開「香港英國歡迎計劃」（Hong Kong UK welcome programme），計劃撥款4,300萬英鎊（約4.6億港元）為移居英國港人提供一系列支援。

英國政府撥款的4,300萬英鎊當中，將向地方政府撥款3,000萬英鎊（約3.2億港元）資助到英港人修讀英語課程或作扶貧用途，包括向每名BNO簽證者提供最多800英鎊（約8,557港元），支援修讀英語課程；以及向每個貧窮家庭提供最多2,720英鎊（約29,057港元）的經濟援助。

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設中文指引介紹社區支援

英國政府另撥款於英格蘭、蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭開設12個迎新中心（Welcome hubs），為移英港人提供日常生活中的各種支援，包括申請入學、登記看醫生、成立公司等。另外，政府也會推出中文指引，教導移英港人如何獲得社區服務、登記做選民、開設銀行戶口等。

英國政府數字顯示，BNO簽證計劃今年年初開始接受申請至3月19日為止，已收到約2.7萬宗簽證申請。英國政府表示，預計首年申請人數介乎12.3萬至15.3萬人，而未來5年，申請人數或高達25.8萬至32.2萬人。

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責任編輯：李瑩

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