  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (週五) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金錢利誘孩子　造成長遠負面影響

博客 11:58 2021/04/09

分享：

研究顯示金錢利誘的做法會令孩子失去原有的興趣，更會導致孩子變得事事向錢看。

點樣教小朋友處理零用錢，看來簡單，其實大有學問。做得好，除了可提升親子關係，對孩子建立良好的金錢觀念和理財行為有正面的幫助，例如儲蓄會多些、負債較少、生活滿意度較高；相反，做得差就會增加親子磨擦，孩子長大後的理財行為較差，導致財務及情緒壓力增加。

筆者在未來數周會詳細討論金錢誘因（Extrinsic rewards）包括金錢、物質和享受，例如：旅行、玩具等對孩子（由兒童到青少年）的影響，及如何將負面影響降低。

【以金錢獎勵做家務或功課，係咪好事？即睇

研究顯示金錢利誘的做法會令孩子失去原有的興趣，更會導致孩子變得事事向錢看。例如：

  • 對於本來喜歡閱讀的孩子，因為金錢誘因停止，他可能不再喜歡閱讀。但如果本來沒有牽涉金錢，便不會影響他減少甚至停止閱讀的行為。
     
  • 對於本來不喜歡閱讀的孩子，當金錢誘因停止，他同樣不再閱讀。

哈佛大學教授Michael Sandel桑德爾寫了一本書，名為《What money can't buy》，書中談到，有父母為了不同理由，以金錢利誘孩子做原本有興趣的行為，例如讀書、閱讀、藝術、考到好成績等。桑德爾教授也帶出了金錢衍生公平與腐化的問題，值得一看。

【用孩子利市錢投資切記3點：按此

金錢誘因帶來的長遠負面影響：

  • 1. 破壞內在價值（Intrinsic value），金錢作為附帶條件會損害我們的內在價值；
     
  • 2. 導致孩子長大後習慣以金錢掛帥，付出前先要考慮物質／享受的回報；
     
  • 3. 持續以金錢誘因，會令孩子在成長過程中除了金錢重要，對其他事物減少或失去興趣，無論是大自然、天文地理的知識，會影響內在動力；
     
  • 4. 當孩子缺少了求知慾，只看錢看，就較難去發掘、探索其他事物，從而理解美好的人和物，培養珍惜、護生及感恩的心。

結論是我們不應以金錢利誘來鼓勵孩子。

【零用錢之一】


【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】

撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

最新專欄文章 更多

博客 - 以金錢獎勵做家務或功課　好嗎？
2021/03/26
以金錢獎勵做家務或功課　好嗎？
博客 - 用孩子利市錢投資　切記3點
2021/03/05
用孩子利市錢投資　切記3點
博客 - 教9歲以上孩子處理利市錢　學習等待的重要
2021/02/19
教9歲以上孩子處理利市錢　學習等待的重要
博客 - 家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
2021/02/12
家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
儲蓄 玩具 香港 大自然 閱讀 興趣 哈佛大學

下一篇文章

【新冠疫苗】接種新冠疫苗後出現副作用　傳統醫療保險有無得賠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 月薪1萬公屋仔儲比亞迪　只買不賣10年坐擁千萬
月薪1萬公屋仔儲比亞迪　只買不賣10年坐擁千萬
博客 - 【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
博客 - 【理財個案】計劃3年後移居英國　擁千萬流動資產如何製每月5萬元現金流？
【理財個案】計劃3年後移居英國　擁千萬流動資產如何製每月5萬元現金流？
博客 - 【財務自由】如何利用真收息股累積財富
【財務自由】如何利用真收息股累積財富
勞力士年度新作全曝光　精鋼版百事Batman再度回歸配以三格板帶
勞力士年度新作全曝光　精鋼版百事Batman再度回歸配以三格板帶
博客 - 日間醫療中心　簡單手術新選擇
日間醫療中心　簡單手術新選擇