金錢利誘孩子　造成長遠負面影響

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【新冠疫苗】接種新冠疫苗後出現副作用 傳統醫療保險有無得賠？
研究顯示金錢利誘的做法會令孩子失去原有的興趣，更會導致孩子變得事事向錢看。
點樣教小朋友處理零用錢，看來簡單，其實大有學問。做得好，除了可提升親子關係，對孩子建立良好的金錢觀念和理財行為有正面的幫助，例如儲蓄會多些、負債較少、生活滿意度較高；相反，做得差就會增加親子磨擦，孩子長大後的理財行為較差，導致財務及情緒壓力增加。
筆者在未來數周會詳細討論金錢誘因（Extrinsic rewards）包括金錢、物質和享受，例如：旅行、玩具等對孩子（由兒童到青少年）的影響，及如何將負面影響降低。
【以金錢獎勵做家務或功課，係咪好事？即睇】
研究顯示金錢利誘的做法會令孩子失去原有的興趣，更會導致孩子變得事事向錢看。例如：
哈佛大學教授Michael Sandel桑德爾寫了一本書，名為《What money can't buy》，書中談到，有父母為了不同理由，以金錢利誘孩子做原本有興趣的行為，例如讀書、閱讀、藝術、考到好成績等。桑德爾教授也帶出了金錢衍生公平與腐化的問題，值得一看。
【用孩子利市錢投資切記3點：按此】
金錢誘因帶來的長遠負面影響：
結論是我們不應以金錢利誘來鼓勵孩子。
【零用錢之一】
【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。
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最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】
撰文 : 李錦博士
欄名 : 親子理財