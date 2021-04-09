金錢利誘孩子　造成長遠負面影響

研究顯示金錢利誘的做法會令孩子失去原有的興趣，更會導致孩子變得事事向錢看。

點樣教小朋友處理零用錢，看來簡單，其實大有學問。做得好，除了可提升親子關係，對孩子建立良好的金錢觀念和理財行為有正面的幫助，例如儲蓄會多些、負債較少、生活滿意度較高；相反，做得差就會增加親子磨擦，孩子長大後的理財行為較差，導致財務及情緒壓力增加。

筆者在未來數周會詳細討論金錢誘因（Extrinsic rewards）包括金錢、物質和享受，例如：旅行、玩具等對孩子（由兒童到青少年）的影響，及如何將負面影響降低。

【以金錢獎勵做家務或功課，係咪好事？即睇】

研究顯示金錢利誘的做法會令孩子失去原有的興趣，更會導致孩子變得事事向錢看。例如：

對於本來喜歡閱讀的孩子，因為金錢誘因停止，他可能不再喜歡閱讀。但如果本來沒有牽涉金錢，便不會影響他減少甚至停止閱讀的行為。



對於本來不喜歡閱讀的孩子，當金錢誘因停止，他同樣不再閱讀。

哈佛大學教授Michael Sandel桑德爾寫了一本書，名為《What money can't buy》，書中談到，有父母為了不同理由，以金錢利誘孩子做原本有興趣的行為，例如讀書、閱讀、藝術、考到好成績等。桑德爾教授也帶出了金錢衍生公平與腐化的問題，值得一看。

【用孩子利市錢投資切記3點：按此】

金錢誘因帶來的長遠負面影響：

1. 破壞內在價值（Intrinsic value），金錢作為附帶條件會損害我們的內在價值；



2. 導致孩子長大後習慣以金錢掛帥，付出前先要考慮物質／享受的回報；



3. 持續以金錢誘因，會令孩子在成長過程中除了金錢重要，對其他事物減少或失去興趣，無論是大自然、天文地理的知識，會影響內在動力；



4. 當孩子缺少了求知慾，只看錢看，就較難去發掘、探索其他事物，從而理解美好的人和物，培養珍惜、護生及感恩的心。

結論是我們不應以金錢利誘來鼓勵孩子。

【零用錢之一】



【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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