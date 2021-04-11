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內地職場不平等　女性人工低男性12%！

個人增值 15:00 2021/04/11

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女性一直以來在職場上面臨各種挑戰及困難，同時不少行業仍存在薪酬不平等現象，而在受新冠肺炎疫情影響下情況更嚴重。

據內地招聘網站「智聯招聘」最近發表調查數據顯示，目前內地職場女性的整體收入較男性低12%，但比例差距對比去年收窄5個百分點。內地女性的工作薪酬普遍較男性低，其中原因可能是女性職位主要分布在財務、人力資源行政及銷售等工作，而內地目前高薪的工作與技術及產品研發相關，由於較少有女性從事這類高薪職位，因此影響平均薪酬水平。

此外，數據也顯示，女性管理層所佔的比例也偏低。但事實上，女性員工擁有大學以上學歷的比例已達55.9%，男性僅佔46.7%。報告數據亦顯示，有77.7%女性受訪者認為，自己能夠勝任公司高層，但53.1%的受訪男性對女性領導的勝任力存有質疑。

性別婚育計劃　影響職業發展

對於工作福利及職場規劃，數據指出，女性對未來一年內升職加薪的預期略低，僅有15.3%對於升職抱持樂觀態度；男性則有18.2%表示對此感到樂觀。此外，女性受訪者也表示照顧家庭、婚育階段、性別歧視等方面，成為職場面臨的主要障礙。
 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：內地職場不平等 女性薪酬低男12%（收費文章）】

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