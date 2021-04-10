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【職場百科】在職好爸爸如何平衡工作與家庭　5貼士話你知！

個人增值 15:00 2021/04/10

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現今在職父母重視工作之餘，亦着重家庭和子女成長，花費時間和精力，陪伴和教育子女。父母須學習在工作和家庭生活之間，取得平衡。

據《Harvard Business Review》（哈佛商業評論）節錄在職父母系列叢書《為在職父親提供建議》，提出父親應在工作中排列優先次序，並將工作劃分3類別，評估優先事項，包括保障、收入和晉升；工作有趣可以獲得成就和幫助他人；以及工作彈性具獨立性和時間。藉此配合現實生活環境，避免在工作和生活陷入兩難。書中有5項建議，讓在職父親嘗試改變時，較易適應。

■避免工作生活陷兩難　給在職爸爸的建議■

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1. 克服自我

有父親在兒子出生後，希望花費更多時間在家庭，決定每周兩天提早離開辦公室，晚上繼續完成其他工作。即使沒有人對他的新時間表有意見，他亦思考會否影響同事對他看法。這是強烈的自我意識，審視改變對職業的影響。

2. 發掘彈性和遠程工作

過去較多公司抗拒遠程工作，但疫情改變工作模式，更有公司選擇招聘區外員工。在職父親可考慮改變工作模式，彈性地處理家庭活動。

3. 優先考慮對父親友好的僱主

若職位上無法彈性工作，可以按有關僱主的調查，例如《財富》100強排行榜，找尋支持員工生活的公司工作。在求職時，可詢問有關機構如何支持在職父母等。

4. 考慮不同行業

不同僱主有不同工作文化和時間要求，例如上市公司、私營公司和非牟利機構。在職父親可考慮需要，轉換從事的行業。

5. 評估財務需要

改變工作有機會影響收入，須評估財務承擔能力。若家庭財務壓力較小，父親則可以與子女有更多美好時光。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文︰難為在職好爸爸 5貼士平衡工作家庭（收費文章）】

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