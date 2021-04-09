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曾經「月光」　學品酒兼重塑理財習慣　樂瞳6位數開網店　無悔推遲置業

個人增值 14:15 2021/04/09

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曾經「月光」　學品酒兼重塑理財習慣　樂瞳6位數開網店　無悔推遲置業

被喻為「宅男女神」的樂瞳，因一副「童顏」經常飾演少女角色，一直予人嬌滴滴的形象，但人不可以貌相，去年她無懼疫市，自資六位數字開設洋酒網店，升格成為老闆娘。為了創業，她擱置置業目標，傾出大部分積蓄放手一搏，她坦言：「人生除了供樓以外，還有很多目標值得追尋。」

【林夏薇由烏龍感悟理財重要：按此

投資自己成創業契機

以往從事演藝工作，收入不高且不穩定，加上在幕前的演出，需要花費大部分收入裝扮自己，維持最佳狀態，令樂瞳曾經也是一名「月光族」。她表示：「當時工作忙碌難一心多用，未有想過未來的規劃，以為錢花光了總有賺回來的機會。」

樂瞳於2017年離開大台，回復自由身，時間不再「拮据」，開始發掘人生不同可能性，並建立起儲錢習慣，思考投資小生意的可能。現年屆34歲的她，回想起20多歲時的她，未有好好建立投資理財習慣，少不免悔不當初，但還幸她有自我進修的想法，更因此成就一門生意：「我覺得自己最大投資，就是投資自己，幸好有報讀品酒課程的想法，進修後能夠學以致用，開創另一事業。」

數年前樂瞳歐洲旅行時曾參觀不少酒莊，從中萌生品酒的興致。去年她幾經辛苦考獲WSET葡萄酒課程第三級，現時也正修讀西班牙酒的課程。適逢疫情下幕前工作大減，她大膽自資六位數積蓄開設洋酒網店「Mi Musa Del Vino」，主打價錢親民的洋酒。

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開業數月已收支平衡  

由幕前「女神」搖身一變成為老闆娘，店舖大小事務均由樂瞳親力親為，除了有位同事幫忙處理物流和網頁，其餘工作例如包裝、設計、卡片、入貨及客服等全都是她一手包辦。

樂瞳的網上洋酒生意至今開業不足1年，幸運地獲得粉絲及客人支持，生意不俗，現時已收支平衡。市面上有不少洋酒網店，面對龐大競爭，除了靠名氣外，她是如何突圍而出？

談起葡萄酒，大部分人都想到法國，但樂瞳認為，歐洲其他國家所出產的酒，雖然較為小眾但品質也不錯。現時網店主打西班牙酒，部分更是由樂瞳獨家代理，每支酒的價錢低至500元以下。「我認為飲酒也不一定要花費數千至數萬元，普通人的薪金不高，並不是每人都能高消費，所以我想推廣價錢親民的日常飲用酒。」

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追尋供樓以外的目標

現時洋酒網店已漸上軌道，回想當初，樂瞳也曾面對創業還是置業的兩難，「膽粗粗」選擇創業，樂瞳也自覺是一場冒險：「香港樓價實在太高，既然那份積蓄不夠買樓，倒不如去做自己想做的事。」

肩負起老闆娘的職責，樂瞳現時再不會揮霍無度，專心學好經營生意，收入用作家用外，大部分也重新投資在網店中。隨着年齡增長，她仍然渴望擁有自己的安樂窩，不過在那之前，仍有不少目標要追尋。「當然我也很想有能力買樓，希望可做多點生意、賣多點酒，讓我可盡早上車，但自己其實也有很多事想做，例如是在外國修讀葡萄酒課程、開設實體店，其實人生除了供樓以外，也可去追尋其他目標。」

服裝：Mzjj
場地：Amelia by Paulo Airaudo@海港城

 

記者：李瑩

欄名 : 理財Star Talk

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