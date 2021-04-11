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【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶　網上預訂享8折　兩位$551起

精明消費 10:00 2021/04/11

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【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶　網上預訂享8折　兩位$551起

香港朗廷酒店首度與來自德國的相機品牌徠卡（Leica）合作，於4月1日至5月31日期間於酒店的廷廊推出「徠卡傳奇」下午茶，包括多款鹹甜點，於網上預訂可享8折，折扣後每位319元起，兩位為551元起。

    點擊圖片放大
    +2

酒店糕餅行政總廚Jean-Marc Gaucher糅合兩個品牌的精粹，設計出以Leica最具標誌性的相機系列命名的「M」熱情果香味朱古力蛋糕、附上Leica小紅點的徠卡傳奇紅莓泡芙、富有德國傳統風味的黑森林蛋糕徠卡博物館，以及採用上乘宇治抹茶和十勝紅豆炮製的抹茶紅豆撻。

鹹點部分則有蟹肉餡餅、燒牛肉卷、鵝肝配無花果醬和三文魚三文治，還有廷廊自家新鮮焗製的鬆軟英式鬆餅及提子鬆餅。

凡惠顧「徠卡傳奇」下午茶，食客可以優惠價每位300元參與Leica攝影課程。此課程於朗廷酒店舉行，先到先得。

廷廊「徠卡傳奇」下午茶

價錢（原價）：398元（每位）、688元（兩位）、若飲品升級至Taittinger香檳為588元（每位），888元（兩位），另收加一服務費
查詢：2132 7898
網上預訂網站

 

責任編輯：何偉雄

【原文：朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折（收費文章）】

欄名 : 消費錦囊

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