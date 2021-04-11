【BNO移民英國】港女移英30年經營物業管理　籲勿盲目追求倫敦名校區

▲ 【BNO移民英國】港女移英30年經營物業管理 勿盲目追求倫敦名校區

自從英國推出BNO「5+1」的居留政策後，令英國的香港新移民人數激增。已經定居英國30年的惠儀經營物業管理，協助不少港人在當地買樓租樓，她表示，近年有某些校網較好的地段簡直一盤難求，但她提醒各位家長，不要盲目湧到那些地區，要先考慮好自己的搵工方向再決定居住地點才最實際。

【一家四口經LOTR移民英國 港爸為孖女由零開始：按此】

惠儀的中學及大學生涯都在英國度過，大學畢業後認識了現在的丈夫，由於丈夫是華人移民第二代，在英國土生土長，惠儀97年結婚後便順理成章入籍。她加入了當地一間銀行的貸款部工作，專門協助香港人處理按揭申請，工作量大壓力也大。由於她熟悉樓宇的買賣程序，更經常要接觸地產經紀、律師及會計師等，於是兩年前把心一橫不再打工，開了一間物業公司。

先決定工作方向

惠儀近幾個月幾乎每星期都開足7日工，因為一下子有很多香港人移民，因此不停忙於為未抵埗或剛抵埗的香港家庭找租、買盤。香港父母出名緊張子女學業，因此喜歡選擇校網好的地區，如倫敦區的Barnet、Sutton、Kingston、Watford等，希望子女可以入讀所謂的名校。但惠儀表示那些地區的盤本來已經少，因為當地人的需求也大，而現在就更是一盤難求。

至於初來埗到的港人應該買屋還是租屋，惠儀有以下建議：

初來英國定居最好先適應了生活才好決定買樓，原來有些人從未來過英國，他們只靠在網上查資料，例如聽一些KOL的建議就去選擇落腳地，某些小鎮即使居住環境好，但地點等同大嶼山，如果沒有車牌要依靠巴士的話，有可能因為取消班次而等上1小時才有車。而且鎮內店舖少，工作機會亦少，工資比大城市的低，到頭來也要被迫搬屋。所以我會建議大家先考慮自己的搵工方向，才決定居住地點，家長們亦不要盲目追求校網好的區域。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

留意各埠工作機會

惠儀再舉例一些偏離倫敦的小埠如St. Albans、Harpenden及Kent，也是近年受香港人歡迎的地區，他們聽說生活環境不錯，而且覺得遠離倫敦這大城市，生活指數較低，在此居住較為划算。

住屋方面可能較大城市平少許，但我就有一位同事住在St. Albans，每天到倫敦上班，單是乘火車來回就要約18英鎊（約189港元），還未計算地鐵一程，一年的車費要4,000至5,000英鎊（約4.2萬至5.3萬港元）。

繳交一年租金租屋機會增

英國的法例對租客的保障多於業主，例如業主要終止租約需要6個月前通知，即使租客欠租，亦不能要求租客即時搬走，必須得到法庭的同意，因此當地的業主在挑選租客時都非常謹慎，更需要審查租客的信用紀錄。

香港來的新移民未能提供信用紀錄，但反而有優勢，只要租客願意一次過交一年的租金，業主多會歡迎。

但要留意是，業主一般都不大願意租屋給有飼養寵物的家庭，擔心寵物會破壞裝修。

▲ 兩層獨立屋於2014年買入，室內面積共1,500呎，惠儀夫婦及愛貓一家三口居住。（被訪者提供）

找3房單位比兩房單位難

另外，原來在當地尋找3房單位比兩房單位難得多，原因是：「英國法例規定子女到了特定年齡，兒子及女兒不能同用一睡房，而大多家庭都有兩個孩子或以上，所以3房的需求比兩房大。」至於租金方面，假設在倫敦校網好的地區，以一個700呎兩房單位為例，最平每月約為1,200至1,300英鎊（約1.3萬至1.4萬港元）；3房逾千呎的獨立屋則約1,500至1,800英鎊（約1.6萬至1.9萬港元），差距不太大。

惠儀跟丈夫居住在倫敦的第五區，該處屬於純住宅的中產區域，配套亦理想，例如有不少綠化設施，亦有多間售賣日用品的商店及超市，駕車進入倫敦市中心約45分鐘至1小時。兩夫婦於2014年以約60萬英鎊（約630萬港元）買入現在的兩層獨立屋，室內面積共1,500呎，還有一個車房及逾千呎的花園，樓齡超過90年。

倫敦現有的獨立樓房多數建於1930年，有相當歷史，不過舊樓實用率高，間隔亦較好。

作者：梁靜詩

責任編輯：馮柏偉

【原文：港女移民英國經營物業管理 勿盲目追求倫敦名校區】