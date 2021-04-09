  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (週五) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全能起動　Audi S3 Sportback

博客 14:06 2021/04/09

分享：

Audi推出新款 S3 Sportback，已經是第四代，波箱由6前速變成7前速。

奧迪（Audi）S3 Sportback是那種每次試完車後，就很想把它據為己有的型號，它的直路和彎路速度也絕對足夠應付尋找駕駛刺激時的需要。另一方面，即使每日用它去接仔女放學，接老婆收工的功能，也完全滿足得到，真正是入得廚房，出得廳堂……還有下一句是甚麼，就不用說了。

Audi推出新款 S3 Sportback，已經是第四代，波箱由6前速變成7前速。

矩陣Matrix LED頭燈連動態指揮燈，如今已成為了S3車系的標準裝備。

新款S3的動力，仍是來自編號EA 888的兩公升直4汽缸渦輪增壓引擎，排氣量也是1.984公升，輸出馬力由之前的300hp/6,000rpm略為上升至310hp/5,450-6,500rpm，峰值扭力亦由38.75kgm/1,800-5,500rpm增加至40.79kgm/2,000-5,450rpm。從數值看，便知道它的力量稍為遲了出現，相信那是為了改用7前速S tronic自排而作的微調。

編號EA 888的兩公升直4汽缸渦輪增壓引擎，多年來在業界獲得無數獎項表揚。

7前速波箱反應快

而無論輸出怎變，始終無改這副引擎扭力與馬力輸出配合得天衣無縫的特性，峰值扭力於5,450rpm開始回落，最大馬力便即時出現，可說是在任何一段轉速下，引擎也有充足力量應用。

19吋Audi sport 5幅式輪圈，加上紅色制動卡鉗，真正是「又睇得又打得」。

將行車模式定在dynamic後，這4條死氣喉的聲音會變得更加響亮，更具跑車味道。

奧迪的S tronic雙離合器自排，轉檔反應之快，波牙嚙合之順，早已經得到證實，如今還由原來的6前速變成7前速，波牙之間比例更加接近。

將新款S3 Sportback開到大帽山走一轉，無論任何彎角或任何交通情況，駕駛者總會找到合適的波段和轉數組合，每次盡油加速升檔，轉數回落幅度輕微，澎湃力量一直存在，4.8秒完成0至100km/h加速的表現，就是這樣得來的。

鋁金屬飾件，加上新增的12.3吋Audi virtual cockpit plus數碼顯示屏，令車廂氣氛更具科技感。

可舒適可玩樂

跟大部分高性能奧迪汽車一樣，S3以quattro四驅為基本設備，正常時大部分動力會輸往前軸，當前輪出現打滑時，便會將部分動力轉移至後軸。

另外，它的S規格運動化懸掛，高度較普通A3降低了15mm，其吸震筒內的活閥，能透過內裏的液壓流動速度，於幾千份之一秒內作出調整，既能強化彎路操控能力，亦可顧及行車舒適性。

鍍鉻式車側後鏡對行車表現雖然沒有任何實際幫助，但在外觀來說，絕對會令車輛變得更有型。

新款S3，不論是5門掀背Sportback抑或4門Sedan，車身均較上一代大了，尾箱的標準容量是325公升，前座與後座，均有着較寬闊的肩膊位和手肘位。

記得在20年前，奧迪首度在A3車系中推出高性能的S3型號，其設計目的百份百以玩樂為主，現在已進入第四代的S3，既是部玩味十足的小跑車，亦適合作日常家庭車使用，車輛表現較以往全面得多了。

新款S3 Sportback的車身較舊款闊了和長了30mm，令前、後座空間也變得更加寬闊。

——————————————

規格表

售價︰$558,738起 
車型︰5門5座位掀背車 
引擎︰1.984公升直列4汽缸配渦輪增壓器
最大馬力︰310hp/5,450-6,500rpm 
峰值扭力︰40.79kgm/2,000-5,450rpm
驅動形式︰前置引擎、四輪驅動、7前速S tronic自排 
懸掛︰前麥花臣／後四連桿 
制動︰前／後 ~ 通風碟 
車身︰4,351 x 1,816 x 1,438mm 
輪軸距︰2,630mm 
車重︰1,500kg
車身風阻︰Cd0.34 
輪胎︰前／後~235/35R19 
0-100km/h加速︰4.8秒 
極速︰250km/h（電子限制）
平均耗油量︰7.3-7.2L/100km   
查詢︰Kam Lung Motors（2291 0000）

撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

魂動之旅　Mazda6 Wagon 2.5 High Ignite Edition
2021/04/01
魂動之旅　Mazda6 Wagon 2.5 High Ignite Edition
新代理接手減價重新出發　Audi A6 40 TFSI S Line
2021/01/22
新代理接手減價重新出發　Audi A6 40 TFSI S Line
務實主義　Volkswagen T-Roc
2021/01/07
務實主義　Volkswagen T-Roc

最新專欄文章 更多

勞力士年度新作全曝光　精鋼版百事Batman再度回歸配以三格板帶
2021/04/08
勞力士年度新作全曝光　精鋼版百事Batman再度回歸配以三格板帶
dunhill初春Abrasion膠囊系列　趕走「佬」味由汽車金屬板出發
2021/04/08
dunhill初春Abrasion膠囊系列　趕走「佬」味由汽車金屬板出發
魂動之旅　Mazda6 Wagon 2.5 High Ignite Edition
2021/04/01
魂動之旅　Mazda6 Wagon 2.5 High Ignite Edition
Louis Vuitton Tambour系列潛水錶優化細節　加入自家研發錶帶速換系統
2021/04/01
Louis Vuitton Tambour系列潛水錶優化細節　加入自家研發錶帶速換系統
Netflix《極速求生》第3季　展現F1車手最人性化故事
2021/03/31
Netflix《極速求生》第3季　展現F1車手最人性化故事
奧迪 汽車 設計 交通 大帽山

下一篇文章

【數碼轉型】科技助零售商後疫情轉危為機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

勞力士年度新作全曝光　精鋼版百事Batman再度回歸配以三格板帶
勞力士年度新作全曝光　精鋼版百事Batman再度回歸配以三格板帶
博客 - 【財務自由】如何利用真收息股累積財富
【財務自由】如何利用真收息股累積財富
博客 - 【新冠疫苗】接種新冠疫苗後出現副作用　傳統醫療保險有無得賠？
【新冠疫苗】接種新冠疫苗後出現副作用　傳統醫療保險有無得賠？
博客 - 【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
博客 - 【理財個案】計劃3年後移居英國　擁千萬流動資產如何製每月5萬元現金流？
【理財個案】計劃3年後移居英國　擁千萬流動資產如何製每月5萬元現金流？
博客 - 月薪1萬公屋仔儲比亞迪　只買不賣10年坐擁千萬
月薪1萬公屋仔儲比亞迪　只買不賣10年坐擁千萬