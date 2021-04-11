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患胃癌可毫無病徵　邊4種人是高危一族？

個人增值 13:00 2021/04/11

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年紀愈大，患上胃癌的機會愈高，本港患者多為中年人或長者，但不表示年紀輕就不會發病，年輕至二十多歲患者也非罕見。可怕的是，原來胃癌可以毫無病徵，而確診時大部分為晚期。

養和醫院外科名譽顧問醫生唐琼雄引述香港癌症數據，本港每年胃癌新病例約為1200宗，過去30年，罹患數字沒大變化。在全球數字尤其西方國家，患病人數更逐步下降。胃癌在香港在常見癌症中位列第六位，雖不算普遍，但致命率卻排第三，反映確診胃癌時病人多屆晚期，治癒及存活率較低。患者以40歲以上人士，50至70歲佔最多。

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■哪些人是胃癌高危群？■

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唐醫生指胃氣脹、吃一點東西便易飽，都不是一些明顯胃癌症狀，更多被視為消化不良。另一表徵是胃潰瘍，胃部隱隱滲血，令病人出現貧血，形諸外會有常見疲倦不堪、面色蒼白、心跳加速及行兩步路即氣喘的症狀。

一些較嚴重的個案，如癌腫瘤生長在賁門（胃部入口位置），進食時難落隔，總感到食物不上不下受阻塞般；如癌腫瘤長在幽門（胃部出口位置），同樣會有難落隔之感，但與此同時有常感肚餓，吃東西不久卻想嘔吐出來。唐醫生提醒如發現有以上情況，加上原因不明地消瘦，為安全計要盡早求醫。

 

作者、責任編輯：周美好

【原文：未必消化不良咁簡單 小心無聲殺手胃癌（收費文章）】

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