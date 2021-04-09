【數碼轉型】科技助零售商後疫情轉危為機

零售業是受疫情嚴重打擊的行業之一，年初統計數字指出本地零售業總銷貨價值按年下跌超過13%，反映傳統零售業經營困難重重。

零售商要轉危為機，必須着手為客戶建立更個人化的消費模式和體驗，其中，科技的應用不可或缺。雲端、大數據與人工智能（AI）等技術能夠協助零售商分析及了解消費者的購物模式，從而調整服務，長遠塑造更靈活、具韌性的業務營運模式。

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以科技建立顧客的品牌忠誠度

隨着「宅經濟」冒起，網上消費成為新常態。而McKinsey一份有關零售業發展的研究指出，有近75%的受訪美國消費者在疫情期間轉換了日常消費的品牌及渠道，顯示他們對品牌的忠誠度有所下降。針對新的消費習慣，零售商可以利用雲端科技，建立網上銷售平台，增加客戶接觸點，同時藉着AI及大數據等分析力，提升產品及服務的吸引力，為消費者帶來獨一無二的消費體驗。

Microsoft早前推出專為零售業界而設的雲端方案Microsoft Cloud for Retail，運用Azure平台整合一系列智能分析等服務，協助零售商了解消費者的購物行為以及獲得有助業務的洞察。例如零售商可透過AI及大數據，在消費者瀏覽網頁選購產品時，為他們提供切合需求的搜尋結果和建議，增加下單的機會。

售後服務亦是消費體驗的重要一環。借助跨渠道數據分析力，零售商能夠更準確地按照消費者的需求作出跟進服務。為消費者提供全面且個人化的服務有助增強他們對品牌的忠誠度。

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從購買到送貨 保障客戶資料及貨物安全

確保網絡安全，保護顧客個人資料並預防金錢損失是各行各業的重要課題，零售業亦當然如此。Microsoft專為業界設計的雲端方案提供AI預防欺詐能力，自動在消費過程中偵測欺詐活動的模式，降低人力成本，不但能減低零售商蒙受損失的機會，同時能令消費者更安心地購物，優化體驗。

Microsoft Dynamic 365 Commerce更可簡化付款程序，同一時間處理多個訂單，以及滿足消費者各式各樣的取貨要求，減低人手出錯的機會。系統亦可自動發出取貨或追蹤速遞的資訊，確保貨物可透過消費者指定的運送及取貨渠道，安全地送到他們手中。

改良營運程序 提高工作效率

零售商需要建立良好的產品管理模式，才可有效率地處理疫情下多變的消費需求。零售商可應用科技建立中央系統，實時了解各渠道的庫存狀況，並進行相關採購工作，維持健康的庫存水平，加快將產品送到消費者手中。香港一田百貨正是其中一個例子，善用科技優化營運程序，從而為消費者提供領先業界的高質素服務。

隨着經濟逐步復甦，零售模式將會變得更多元化，以應付更多樣化的客戶需求。零售商需要善用科技了解消費者的喜好，才可以在新零售時代站穩陣腳，進一步推動業務銷售增長。

【作者簡介】分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。