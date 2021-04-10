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羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇　部分畫作可下載做Wallpaper

精明消費 10:00 2021/04/10

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一場疫情令不少外國的博物館作綫上展覽，著名的法國羅浮宮近日宣布其綫上館藏資料庫中全面免費公開超過48萬件館藏文物，讓全球藝術迷在家就能欣賞作品。

這些藏品來自羅浮宮的8個部門，包括東方文物部、埃及文明、版畫及素描、文藝復興時期及現代雕塑等，以及歐仁·德拉克羅瓦美術館（Musee National Eugene-Delacroix）藏品的圖文資料，方便研究員與藝術愛好者免費瀏覽。

【調查：疫情下藝術品需求持續　逾半收藏家上半年花費10萬美元以上：按此

羅浮宮綫上館藏資料庫中，網民可以透過搜索關鍵字（暫時只有法文版），找到欲欣賞的作品，或參照網站的3個主題來探訪作品，像是分為畫作、雕塑品等7部分的「探索館藏」區；集結羅浮宮40件傑作、2020年最新館藏等的「主題館藏」區，以及別具趣味的「綫上互動式地圖」區。點進平面圖中的任何展廳即能觀看作品，可細意瀏覽每件藏品的資訊及從不同角度拍攝的照片。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

總館長Jean-Luc Martinez形容，這是羅浮宮首次在網上免費公開所有藏品，而且「前所未有地完整」，大部分畫作甚至可下載作wallpaper之用，值得推介。

 

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

【原文：羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶（收費文章）】

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