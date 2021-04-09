  • 22°C
香港時間 : 2021409日 (週五) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲蓄保險】英式VS美式分紅　儲蓄保分紅形式有何分別？

博客 12:52 2021/04/09

分享：

【儲蓄保險】英式VS美式分紅　儲蓄保分紅形式有何分別？

在環球低息環境下，市場對可提供「穩定回報」的理財產品需求殷切。儲蓄保險計劃成為不少人的資金出路，部分儲蓄保險有分紅功能，即是保險公司運用客戶繳付的部分保費作投資用途，再根據投資回報、開支、賠償及退保情況等因素，以釐定紅利分派率。

【認識分紅保險　年終vs終期紅利有何分別？：按此

問：分紅類儲蓄保險計劃普遍分為英式分紅及美式分紅，兩者有甚麼分別？

答：

英式分紅＝復歸紅利＋終期紅利

復歸分紅：保險公司每年派發的非保證分紅，相當於保額附加至原保單上，再加以滾存。由於這部分紅利轉化為保額，所以不能隨意提取，只有在身故或退保時才能取出。如果要提早提取，便要打折後才以現金派發。

終期紅利：用以鼓勵投保人長期持有保單所派發的一種紅利，通常在投保若干年後才開始派發，並在身故或退保時才可提取。

美式分紅＝現金紅利＋終期紅利

現金紅利：保險公司每年派發非保證分紅，均為現金，可隨時套現使用，又或滾存生息、抵繳保費等。

終期紅利：與英式分紅相同。

【短期儲蓄保險保證回報高達3.18%　好過放定存？：按此

問：英式及美式分紅各有甚麼優勢？

答：英式分紅的投資策略所含有的非保證因素相對較高，潛在風險較大，而潛在回報較波動，但長綫來看，預期回報亦較高。

美式分紅的紅利可以隨時提取，較為靈活。如果保單持有人選擇將紅利存於保單內滾存生息，則紅利按照保險公司釐定的利率按複利遞增，讓保單持有人累積財富。

問：除分紅形式外，怎樣才稱得上有財務彈性的中長期儲蓄保險計劃？

答：較周全的儲蓄保險計劃會備有靈活資金安排，讓你更有彈性地調動資金，例如可將部分終期紅利所提供的回報鎖定，轉換成現金紅利，於保單內繼續累積獲利，或靈活提取使用；又或提供保費假期的選項，需要時申請暫緩繳交保費，靈活處理財務上的不時之需。

 

【免責聲明】本文由萬通保險撰寫，僅供參考之用。萬通保險已力求資料準確，但不會對或因此而引致的任何損失負上責任。

撰文 : 萬通保險

欄名 : 保險DNA

相關文章

【延期年金】慳稅儲錢自製長糧　教你5步比較友邦、宏利、保誠QDAP
2021/03/04
【延期年金】慳稅儲錢自製長糧　教你5步比較友邦、宏利、保誠QDAP
【延期年金】自製長糧兼可扣稅　投保QDAP前要留意3大要點
2021/03/18
【延期年金】自製長糧兼可扣稅　投保QDAP前要留意3大要點
【網民熱話】買儲蓄保險呻蝕4成　心水清網友：最少供款期結束3年後先回本
2021/03/17
【網民熱話】買儲蓄保險呻蝕4成　心水清網友：最少供款期結束3年後先回本
【理財個案】計劃3年後移居英國　擁千萬流動資產如何製每月5萬元現金流？
2021/04/01
【理財個案】計劃3年後移居英國　擁千萬流動資產如何製每月5萬元現金流？
【網民熱話】家人持百萬現金不願投資　網民狠批：窮人思維令人無法走出貧窮
2021/03/26
【網民熱話】家人持百萬現金不願投資　網民狠批：窮人思維令人無法走出貧窮

最新專欄文章 更多

博客 - 【自願醫保】扣稅以外的考慮　有公司醫保點解仲要投保VHIS？
2021/03/19
【自願醫保】扣稅以外的考慮　有公司醫保點解仲要投保VHIS？
【分紅保險】認識分紅保險　年終vs終期紅利有何分別？
2021/03/05
【分紅保險】認識分紅保險　年終vs終期紅利有何分別？
博客 - 【人壽保險】認識壽險保單持有人、受保人和受益人分別
2021/02/05
【人壽保險】認識壽險保單持有人、受保人和受益人分別
博客 - 【人壽保險】保障額太低起不到保障作用　人壽保額可以點計？
2021/01/22
【人壽保險】保障額太低起不到保障作用　人壽保額可以點計？
博客 - 把握治療癌症時機　為甚麼危疾保不可或缺
2021/01/08
把握治療癌症時機　為甚麼危疾保不可或缺
儲蓄保險 儲蓄 保險公司 投資策略 產品 長期儲蓄保險

下一篇文章

金錢利誘孩子　造成長遠負面影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

勞力士年度新作全曝光　精鋼版百事Batman再度回歸配以三格板帶
勞力士年度新作全曝光　精鋼版百事Batman再度回歸配以三格板帶
博客 - 【財務自由】如何利用真收息股累積財富
【財務自由】如何利用真收息股累積財富
博客 - 【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
博客 - 日間醫療中心　簡單手術新選擇
日間醫療中心　簡單手術新選擇
博客 - 月薪1萬公屋仔儲比亞迪　只買不賣10年坐擁千萬
月薪1萬公屋仔儲比亞迪　只買不賣10年坐擁千萬
博客 - 【理財個案】計劃3年後移居英國　擁千萬流動資產如何製每月5萬元現金流？
【理財個案】計劃3年後移居英國　擁千萬流動資產如何製每月5萬元現金流？