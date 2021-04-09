▲ 【儲蓄保險】英式VS美式分紅 儲蓄保分紅形式有何分別？

在環球低息環境下，市場對可提供「穩定回報」的理財產品需求殷切。儲蓄保險計劃成為不少人的資金出路，部分儲蓄保險有分紅功能，即是保險公司運用客戶繳付的部分保費作投資用途，再根據投資回報、開支、賠償及退保情況等因素，以釐定紅利分派率。

【認識分紅保險 年終vs終期紅利有何分別？：按此】

問：分紅類儲蓄保險計劃普遍分為英式分紅及美式分紅，兩者有甚麼分別？

答：

英式分紅＝復歸紅利＋終期紅利

復歸分紅：保險公司每年派發的非保證分紅，相當於保額附加至原保單上，再加以滾存。由於這部分紅利轉化為保額，所以不能隨意提取，只有在身故或退保時才能取出。如果要提早提取，便要打折後才以現金派發。

終期紅利：用以鼓勵投保人長期持有保單所派發的一種紅利，通常在投保若干年後才開始派發，並在身故或退保時才可提取。

美式分紅＝現金紅利＋終期紅利

現金紅利：保險公司每年派發非保證分紅，均為現金，可隨時套現使用，又或滾存生息、抵繳保費等。

終期紅利：與英式分紅相同。

【短期儲蓄保險保證回報高達3.18% 好過放定存？：按此】

問：英式及美式分紅各有甚麼優勢？

答：英式分紅的投資策略所含有的非保證因素相對較高，潛在風險較大，而潛在回報較波動，但長綫來看，預期回報亦較高。

美式分紅的紅利可以隨時提取，較為靈活。如果保單持有人選擇將紅利存於保單內滾存生息，則紅利按照保險公司釐定的利率按複利遞增，讓保單持有人累積財富。

問：除分紅形式外，怎樣才稱得上有財務彈性的中長期儲蓄保險計劃？

答：較周全的儲蓄保險計劃會備有靈活資金安排，讓你更有彈性地調動資金，例如可將部分終期紅利所提供的回報鎖定，轉換成現金紅利，於保單內繼續累積獲利，或靈活提取使用；又或提供保費假期的選項，需要時申請暫緩繳交保費，靈活處理財務上的不時之需。

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