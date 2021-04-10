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夏日嘆鳳梨　3類人要小心

個人增值 19:00 2021/04/10

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酸甜又多汁的鳳梨可謂夏天的熱門水果之一，相信大人小朋友都不乏支持者，惟要注意鳳梨屬少食多滋味、多吃壞肚皮之物，以下3類人士慎吃鳳梨：

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1. 糖尿病血糖升幅快

鳳梨屬於高GI（升糖指數）食物，吃下去後身體會很快消化吸收，造成血糖快速上升，因此如果是糖尿病患者，記得一次不要吃超過一個飯碗的量，而且最好與正餐間隔兩小時再食用。另外，也要盡量避免把鳳梨榨成汁，以免身體吸收得更快，令血糖飆升。

2. 過敏體質

鳳梨酵素優點多，不過也有不少人對它過敏，一吃就會出現皮膚紅、熱、腫、痛、癢的症狀，嚴重者甚至會出現上吐下瀉、呼吸困難、休克等現象。因此，如果過去曾經在接觸鳳梨製食物後產生過敏現象，千萬不要勉強食用。

3. 急性胃潰瘍

許多人覺得鳳梨味酸，又會分解蛋白質，吃多恐怕會引起胃潰瘍。其實，鳳梨雖然吃起來酸酸甜甜，但仍然屬於鹼性食物，並不會直接造成胃潰瘍，不過，如果本身正處於急性胃潰瘍發作時期，則應避免在空腹時吃太多鳳梨，以免刺激胃酸分泌，造成不適。

另外，鳳梨維他命C含量高，一下子大量攝取維他命C也可能引發腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛和胃灼熱等症狀，鳳梨酵素的過量攝取也可能出現類似情況。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文︰鳳梨進食宜忌 3類人士慎吃（收費文章） 】

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