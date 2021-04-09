風險傻傻分不清　隨時輸身家！　投資前先了解期權是甚麼

前文提及到有網民在討論區上表示向家人借錢買期權，最後在股票市場上總共蝕了30多萬元。事實上，現時市場上有不少投資工具，投資者必須要清楚了解其運作，才可以在投資前管控好自己的風險。以下會為大家講解何謂期權，了解一下該網民如何損手。

期權是其中一種衍生工具，亦是一份契約，期權買方有權利，能夠在指定時間以行使價買入或沽出相關資產，所以要為這個權利繳付期權金。另一方面，如果是期權合約的賣方，就會收取買方的期權金，並有責任向買方購買或出售相關資產。相關資產是指當行使期權時所購買或出售的資產，可以是股票、商品（如黃金）、債券、貨幣或指數。

期權可以在交易所以標準合約的方式買賣，或在場外（即透過期權交易商），以自訂合約的方式買賣。

期權的行使方式

可分為歐式期權及美式期權。歐式期權規定，期權買方只能在到期日提期權行使，到期日前不能將期權行使；美式期權則容許期權買方可在合約到期當日或之前任何一個交易日行使期權。截至現時，在香港交易所買賣的股票期權全為美式期權，到期日即到期月份最後一個交易日之前的一個交易日。

期權的種類

認購期權（Call Option）

期權買方有「在指定時間向期權賣方以行使價買入相關資產」的權利。當投資者預期相關資產的價格將在未來上升時，便可以支付期權金，以獲取低價認購相關資產的權利。

■認購期權如何獲利■

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認購期權長倉（Long Call）：即投資者買入了認購期權，希望其相關資產的價格上升並從中獲利，最差的情況是虧蝕全部期權金。當相關資產價格高於行使價時，該期權開始有價值，而隨着相關資產價格的不斷提升，該期權的價值亦不斷上升。其潛在的盈利是無限的，因為理論上相關資產的價格可以無限制地上升。

認購期權短倉（Short Call）：即投資者賣出了認購期權，希望其相關資產的價格在到期日時不會處於行使價之上。作為期權賣方，投資者收取了固定的期權金作為回報，認購期權短倉的最大盈利是全部的期權金，當相關資產的價格高於行使價時，短倉的投資者便開始虧蝕，其潛在的虧損有可能是無限的，因為理論上相關資產的價格可以無限制地上升。

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認沽期權（Put Option）

期權買方有權「在指定時間內向期權賣方以行使價沽出相關資產」。當投資者預期相關資產的價格將在未來下滑時，便可以透過支付期權金，以鎖定高價賣出相關資產的權利。

■認沽期權如何獲利■

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認沽期權長倉（Long Put）：投資者買入認沽期權，希望其相關資產的價格下跌並從中獲利。最大虧蝕是全部的期權金，當相關資產的價格低於行使價時，該期權開始有價值，而且隨着相關資產的價格不斷下跌，該期權的價值亦會不斷上升。潛在的盈利是極大的，因為理論上相關資產的價格可以跌至零。

認沽期權短倉（Short Put）：投資者賣出認沽期權，希望相關資產的價格在到期日時不會處於行使價之下。作為期權賣方，投資者收取了固定的期權金作為回報。當相關資產的價格低於行使價時，短倉的投資者開始虧損，而且隨着相關資產的價格不斷下滑，他們的虧蝕亦會不斷增加。其潛在虧損可能是極大，因為理論上相關資產的價格可以下跌至零。

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由此可見，單純作方向性買賣而又賺錢，需要投資者對於股價上落、股價上落幅度及其發生時間所作的預測具極高準確度。除此之外，期權亦可以作為對冲工具，例如持有一隻股票，認為股價還有長期上升的空間，但想限制股價短期下跌的損失，就可以買入認沽期權作保護。

責任編輯：鄭樂怡

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