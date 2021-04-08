食客用外賣平台有咩保障？

近年網上外送平台發展愈來愈快，食客只要透過網上平台下單，外送速遞員就會把食物由餐廳送到目的地，但如果食客收到外送後才發現食物有問題，可以如何追討賠償？

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假如食客透過傳統方式下單，而且食用後出現疑似食物中毒的症狀，該餐廳就有機會觸犯香港法例第132章《公眾衞生及市政條例》。假如食客是透過外送平台下單而遇上相同情況，則可以先自行瀏覽外送平台網站上有關食物安全風險的條款。根據香港法例第132X章《食物業規例》，任何人經營食物業進行或協助進行出售食物的程序或工作都須保障食物安全，因此網上外送平台亦應受規管換句話說，假如外賣於速遞員運送途中出現問題，外送平台就需要負責。不過，食物問題可有不同成因，而且問題成因較難判斷，外送平台亦有機會因此而不承認責任。

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如面對上述問題，食客可以透過民事訴訟追討賠償，例如：食物的價錢、醫療費用、收入損失等，又或可向食環署投訴，如果食肆觸犯衞生法例，就會被檢控，甚至被吊銷牌照。

科技日新月異，網上外送平台改變了傳統外送的模式，但相關的食安法例其實已訂立多年，可能不合時宜，或需要進行修改以加強規管。

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