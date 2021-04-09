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Pandora網店指定首飾半價　Pizza Hut單點餐牌7折

精明消費 07:00 2021/04/09

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pandora：網店指定首飾半價

由即日起至4月11日，於Pandora網店選購指定首飾，可享5折優惠。另外，會員更享限定優惠，買指定貨品2件額外9折；3件或以上更可享額外8折優惠。

網店

2. Pizza Hut：單點餐牌7折

Pizza Hut 4月快閃美食優惠，單點餐牌美食一律7折，優惠適用於星期一至日使用，無論堂食或外賣自取都用得！

需要注意的是，此優惠不適用活@KCC及峻巒分店，而優惠不可與其他優惠同用，包括Pizza Card、長者卡、員工證、JSA會員卡、金會員9折優惠、Enjoy (group) Card及恒生卡。

網上訂購

3. 鴻星：五月糭禮券買5送1

由即日起至5月16日，鴻星推出五月糭禮券買5送1優惠。另外，在優惠期內，所有糭券均以優先價發售，分店及網店同步發售禮券。

網店

 

撰文︰hket小編

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此】

欄名 : 今日優惠精選

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