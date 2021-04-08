【網民熱話】問家人借錢買期權蝕36萬元　專家籲分清投資與投機

▲ 【網民熱話】問家人借錢買期權蝕36萬元 專家籲分清投資及投機分別

不少人抱「賭仔心態」投資，靠運氣好彩就可以將本金翻幾倍，但一個唔覺意唔好彩啦喎，身家都有得輸。有網民在討論區發文，向家人借錢炒股，原本係希望可以賺個快錢早日有第一桶金同女友結婚搬開住，點知就因玩風險極高嘅期權，由贏粒糖變輸間廠。

【家人持百萬現金不願投資 網民狠批：窮人思維令人無法走出貧窮：按此】

該名男網民在討論區發文，指自己起初買入認購期權，初嚐投資甜頭，之後就轉炒末日Call，但隔日撞正科技股回調，損失10多萬元。不過，該名網民沒有因而停手，反而「唔信邪」再買入末日Put，但係可惜平手又無離場，仲想賺多幾蚊，最後貪字變個貧，又蝕多10多萬元。當時他為了止蝕更沽出正股，最後埋單計數合共損失36萬元。

該名網民沒有告知家人蝕錢一事，現在只打算儲錢慢慢還錢給家人，炒股輸錢令他結婚夢碎，更慨嘆「呢家嚟緊兩年都係還債……」。自從輸錢後，坦言晚晚瞓唔安坐唔樂又好內疚，仲話決心唔再玩期權，希望可以買正股投資減輕負擔，更向網民尋求建議。你又點睇？

■炒期權輸咗30多萬 網民點睇？■

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善用期權 可作對冲之用

認可財務策劃師李明正指，期權產品屬於衍生工具，波幅較大、有槓桿作用，惟風險是取決於你如何使用。他續指，若懂得善用期權的話，會是良好的對冲工具。他舉例，若投資者持有正股，擔心短期波動，就長綫投資而言，可利用期權控制組合風險。

不過，李明正亦指，由於期權入場費低、波幅大，故有不少投機人士趁機炒賣。他續指，該網民買入末日Call／Put，因為到期前溢價少，相對而言貼市的波動性更大，因為沒有時間因素，對價格敏感度更高，屬博彩心態。

分清投資及投機分別

就今次例子而言，李明正提醒，投資者要留意自己到底是投資還是投機，當自己「投機」時不要誤以為是「投資」。他坦言：「在賭場買大小沒有問題，反而是要控制注碼，當你知道這是投機時，已知潛在風險進行投資並沒有問題。最大問題反而是你以為在賭場買大小是投資，覺得長買下去會贏錢，最後愈買愈多，混淆了投資及投機的概念。」

在投資市場上，不少人期望可以在短時間內得到高回報、且風險低。不過，現實當然無法十全十美，李明正指在高回報、短時間及低風險，只能3選2。如果投資者想短時間取得高回報，風險就必須提高；若想低風險賺取較高回報，需時就會較長。

責任編輯：曹佩鈞

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