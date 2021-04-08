勞力士年度新作全曝光　精鋼版百事Batman再度回歸配以三格板帶

去年因為疫情關係加上錶展臨時取消，勞力士的年度新錶發布由以往的4月推遲到9月並改為網上形式進行，不過今年品牌可說已經「從回正軌」，勞力士官方網站就在昨日上載了最新年度力作，宣布踏入50周年的革新版Explorer II已經正式登場！同場還有稱為「369」的36毫米Explorer以及精鋼GMT-Master II的百事及Batman款，新作跟大家期待的有否出入？

▲ Explorer II具有招牌「BENZ」時針和日曆放大鏡。（品牌提供）

市場向來都愛推測勞力士每年的新作，而今年相信有人成為神算亦有人大跌眼鏡。先是品牌的官方網站早前便釋出了一條新短片，片中隱約可見招牌「BENZ」時針和日曆放大鏡，還有充滿探險意境的高山低谷片段，種種線索都跟Explorer脗合，最重要是今年正是Explorer II的50周年大日子，因此品牌推出新版Explorer II的機率相當高，而結果一如大家所料，50周年全新版本Explorer II正式面世。

Explorer II 誕生50周年

▲ Explorer II精鋼版 $66,400。（品牌提供）

Explorer系列有如探險、極地的代名詞，不少世界著名的偉大探險家佩戴著腕錶探索地球上的嚴峻地域，證明了腕錶的功能達至專業強悍標準。1971年面世，腕錶在2011年在設計上進行過一次革新，錶殼直徑42毫米，搭載3187型機芯，與Explorer相比，Explorer II多了一枚代表性的橙色指針，可顯示第二時區的時間。

錶圈上也有24小時刻度，加上日期顯示，特色箭頭形24小時指針和鐘點標記塗上Chromalight夜光物料，性能強大可靠，切合探險家需要。早幾年勞力士已先後為幾個旗艦運動系列如Daytona及Submariner升級，換入最新高性能優化機芯，還將精鋼外圈換上陶瓷圈，但全新Explorer II今回的改動看來相當保守。

▲ Explorer II特色箭頭形24小時指針和鐘點標記塗上Chromalight夜光物料。（品牌提供）

新、舊作在外觀上大致相同，42毫米精鋼錶殼只經微調，而尺寸依舊不變。內裏配備3285型機芯，全由勞力士研發製造，不但高效可靠，更可抵受磁場干擾。機芯抗震力更比傳統的高，同時在任何位置仍可保持規律運作。

新錶的蠔式錶帶改為搭配勞力士設計並獲得專利的摺疊蠔式保險釦，帶釦亦安裝了品牌研發的易調鏈節，可隨時延長錶帶約5毫米，防水100米。既然性能升級了，售價當然跟隨，由原先的$64,700提升至$66,400。

Explorer 縮減至36毫米直徑

▲ Explorer金鋼版 $84,500。（品牌提供）

▲ Explorer精鋼版 $50,000。（品牌提供）

被稱為「369」的Explorer也有新作，錶殼尺寸由39毫米縮小為1953年首度出現時的36毫米版本。其中一款是首次採用的金鋼配黑面組合，經典的3、6、9數字依然是焦點，換入強化版3230型機芯，獲頂級天文台精密時計認證，確保腕錶於佩戴時能發揮超卓性能。同場加映大熱的精鋼版，但相信大家只能以炒價入手。

GMT-Master II 精鋼百事及Batman配三格帶

▲ GMT-Master II 精鋼藍黑圈 $73,700。（品牌提供）

剛才說過今年必然有人大跌眼鏡，皆因精鋼版GMT-Master II的新作實在令人始料不及！紅藍圈（俗稱百事）和藍黑圈（俗稱Batman）都分別於2018年及2019年推出過革新版，兩款腕錶都換上了Jubilee珠鏈帶，當時品牌表示希望以珠鏈帶和三格板帶來區分GMT-Master II的精鋼和白金材質，即是說鍾情板帶的朋友，就要多付20多萬入手白金款。

▲ GMT-Master II 精鋼紅藍圈 $73,700。（品牌提供）

但今年三格板帶精鋼百事及Batman竟然再次回歸，外表看來跟白金版沒太大分別，相信有人歡喜有人愁，新作換入了3285型機芯，可提供70小時動力。

▲ 白金版的紅藍圈GMT-Master II，外表跟今年精鋼版非常相似。$299,100。（品牌提供）

Cosmograph Daytona 貴金屬配隕石錶面

▲ Cosmograph Daytona 白金錶殼配隕石錶面 $266,300。（品牌提供）

黑、白面的Daytona Ref. 116500這幾年的升幅從沒停過，白面最高炒至30萬，而黑面也徘徊25萬左右，比定價已經超出一倍多及兩倍多，甚至比貴金屬的定價還厲害。

▲ Cosmograph Daytona 黃金款配隕石錶面 $320,400。（品牌提供）

今年品牌就推出了3款貴金屬Daytona，有白金、黃金及永恆玫瑰金，配以矜貴的隕石錶面，只有白金一款配以陶瓷圈及襯上勞力士的Oysterflex黑色橡膠帶，定價為$26萬多至$34萬多，不少網民都說比精鋼版抵買，但大前提是你能夠以正價買入！

▲ Cosmograph Daytona 永恆玫瑰金款配隕石錶面 $341,700。（品牌提供）

Datejust 36 棕櫚葉圖案眼前一亮

▲ Datejust 36精鋼錶殼配棕櫚葉圖案錶面 $55,000。（品牌提供）

叫人眼前一亮的Datejust 36，有蠔式鋼款配備銀色棕櫚葉圖案錶面；另有黃金鋼款，搭配蠔式錶帶與金色錶面；永恒玫瑰金鋼款，搭配紀念型Jubilee錶帶與銀色錶面；黃金鋼款，搭配紀念型Jubilee錶帶與金色坑紋圖案錶面，全部搭載製錶技術領先的3235型機芯。

此腕錶於1945年問世，是世界上首款在3點鐘位置設日曆窗的自動上鏈防水天文台認證腕錶。