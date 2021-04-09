爆倉風暴　買基金點評估風險？

老虎基金前高層Bill Hwang旗下的家族辦公室Archegos Capital Management早前傳出「爆倉」，令投資市場心驚膽顫。雖然現時在港交易的零售基金均受規管，但一般散戶在購買由機構投資者管理的基金時，亦要保持警惕。以下就有3種方法供投資者參考，了解可如何盡力防範潛在風險。

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了解基金的風險評級

不同基金均設有各自的投資目標，有部分可能偏向高增長或屬進取型，但亦有些旨在追求穩定收益，而由於風險與回報共同存在於投資市場當中，所以投資者需要在買入基金前關注其風險評級。若有意查詢基金的風險評級，可參考基金評級機構（例如晨星）的相關評級，又或基金平台，會有各類型基金產品的風險水平，投資者可以作初步參考。另外，部分基金公司亦有為旗下基金提供風險水平比較，但讀者就無法與另一間公司的基金作出比較。

了解基金的投資分布

投資者可以透過了解基金的持倉、資產類別、地域與行業分布，知道基金配置在甚麼方面，以及得出基金的投資部署是偏向集中還是分散。一般而言，傾向分散投資的基金在風險管控方面會比較優勝，因為「​把雞蛋全部放在一個籃子內」的風險相對較高。

另外，投資者亦可關注基金現時有份投資的企業、行業或地域等是否受到重大負面因素所困擾，因為潛在的不明朗因素或會對基金的走勢構成一定的影響。

了解基金的往績

雖然基金的過往表現不一定與未來的表現相符，惟投資者在決定買入基金前，仍需留意基金在短、中及長期的往績表現，參考個別基金與所屬組別或基準指數的表現比較，以知道其處於甚麼水平。若基金的走勢長期跑輸所屬組別或基準指數，反映相關管理團隊的表現或較為遜色，投資者宜考慮其是否合適的投資選擇。而如果基金在過去的表現飄忽或大上大落，投資者則要思考是否願意或能夠承受波動較高的基金。

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責任編輯：梁宇碩

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