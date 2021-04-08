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dunhill初春Abrasion膠囊系列　趕走「佬」味由汽車金屬板出發

博客 16:34 2021/04/08

分享：

世上有著百年歷史的老字號不多，能夠至今屹立不倒的，除了背負著悠久歷史和品質優良得以流傳下來外，在產品的款式上能否繼往開來，都是一個重要的因素，英國男裝品牌dunhill數年前的而且確感覺有點停滯不前，直至設設計師Mark Weston掌握男裝設計大權後，一切開始改變過來。

紅灰色圖案連帽外套。（$18,950/圖片由品牌提供）

一直以來，dunhill的男裝除了秉承推出高水準的西裝外，其他設計亦開始時裝化起來，看看這一個剛剛推出的Abrasion Capsule Collection，你便會懂得這個百年老人一瞬間「回春」起來。

Abrasion Capsule Collection顧名思義是一個小型的膠囊系列，在秋冬和春夏系列之間有著一個起承轉合的作用。

小型Lock Bag。（售價未定/圖片由品牌提供）

藍色圖案bomber jacket。（$15,500/圖片由品牌提供）

Rollagas打火機。（售價未定/圖片由品牌提供）

是次設計師在汽車金屬面板除漆時所顯露的自然條紋圖案為創作靈感，將這些金屬板上反光的紋理變成印花圖案移植於一些男士的基本服裝，甚至品牌近年才開發，但一面世已經成signature item上的Lock Bag和經典的Rollagas打火機身上。

紅灰色圖案綁帶上衣。（$8,500/圖片由品牌提供）

藍色針織上衣。（$5,250/圖片由品牌提供）

顏色以紅和藍兩色為主調，另再加黃色和湖水綠作為補充，最重要的是整個系列將一貫品牌給人的「佬」味去蕪存菁，單是這一點就值得叫人重新留意品牌在這春夏季有著甚麼的改變。

產品查詢：2196 8335

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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