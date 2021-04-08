【新冠疫苗】接種新冠疫苗後出現副作用　傳統醫療保險有無得賠？

近幾星期出現多宗懷疑與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事故，令羅普大眾關注新冠疫苗的副作用。早前自願醫保（VHIS）辦公室曾發出訊息，表示自願醫保保障範圍涵蓋因治療接種新冠病毒疫苗而出現不良反應所產生的費用，包括住院、接受日間手術及進行訂明診斷成像檢測等費用。

既然自願醫保涵蓋新冠疫苗副作用，那麼主流的傳統醫保又有沒有相關保障？香港保險業聯會指出，部分個人醫療保險將預防性治療及預防性護理的費用（包括接種疫苗及直接或間接因接種疫苗而引起的索償）列為不保事項。10Life今天跟大家探討一些傳統醫保產品，看看它有否保障新冠疫苗副作用。

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僅少數醫保涵蓋新冠疫苗

10Life翻查產品條款及電郵查詢多間保險公司，整理了市面上11款傳統醫保對新冠疫苗副作用的保障。

■你份醫保包唔包新冠疫苗副作用？按圖即睇■

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如圖所見，大部分熱門醫保產品保單均將預防性治療或接種疫苗列為不保事項。不過，新冠疫苗將涉及大規模接種，所以有少部分保險公司，如Bupa保柏、Cigna信諾環球及China Life中國人壽，則於網站公布特別臨時措施，將新冠疫苗副作用納入上述醫保內的受保事項。

此外，AXA安盛回覆電郵查詢時表示，其「寰宇特選 II醫療計劃」及經由滙豐分銷的「摯關懷超卓醫療計劃」客戶，如因新型冠狀病毒疫苗副作用而引致住院需要，一般情況下均會作出賠償。另外，FTLife富通亦向表示，｢摯康健｣醫療保障計劃將涵蓋新冠疫苗副作用。換言之，以上保單持有人如不幸因接種疫苗副作用而入院，屆時可以按醫保保單條款獲得賠償。

免費新冠疫苗副作用保障

雖然多數保險公司沒有將疫苗副作用納入醫療保險的保障內，但卻推出免費新冠疫苗副作用保障。這種免費保障有些針對新舊客戶，有些針對全港市民，主要提供住院及身故賠償。不過要注意的是，免費疫苗副作用的保障以住院現金為主，而且按日計算，並設有指定日數上限，而傳統醫保保障項目更廣、保額一般較高、且賠償是實報實銷，兩者存在明顯差異。此外，不少保險公司（如安盛、富衛和保誠）都需要客戶登記，方可獲得免費保障。因此，讀者如不清楚自己是否已有免費新冠疫苗副作用保障，應盡快向保險公司查詢。

【接種疫苗後身亡有得賠？ 疫苗副作用保險計劃大比併：按此】

近幾星期出現多宗懷疑與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事，惟專家委員會初步認為，事件與疫苗接種並沒有直接因果關係。因此，接種疫苗人士若因已存在疾病，而出現不良反應送院，未必能獲得副作用保障賠償。不過，要是病人本身購買了醫保，則可因入院向保險公司索償。

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年3月29日，僅供參考，並非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【新冠疫苗副作用】傳統醫療保險有冇得賠？，已獲授權轉載。】

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