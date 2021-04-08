中國創新行業搶先機　未來資產找尋3類創新者

相信一般散戶都不會對中國增長主題感到陌生，惟市場近期受美國債息上升因素所影響，令一眾背景優質的中資增長型股票出現調整，中長綫對中國增長前景感樂觀的投資者該如何配置？管理Global X 主動型ETF策略的未來資產環球投資（香港）亞太研究主管李泌相認為，中國存在一些具有全球競爭力的創新與增長型公司，相信該類公司對投資者的中國投資組合有正面影響。至於如何對中國創新與增長型企業進行分析，他表示有以下3大策略：

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1. 具創新性商業模式的企業

這類企業在所屬板塊的發展能顛覆傳統或現有的經營模式，例如電動車和電池生產商就是一個好例子，其現時的發展正對傳統汽車產業構成威脅。

2. 市場份額正在擴大的企業

投資者值得注視一些在原本或鄰近行業中，市場份額持續增加的企業，李泌相舉例指創科實業 （00669） 就是因為願花巨額投資於產品創新研發，令其在全球的市場份額有所增加。

3. 能助中國脫離依賴美國的企業

中國內地與西方的關係不明朗，使中央力求把科技產業發展至自給自足的目標，李泌相覺得屬於科技、半導體、生物科技等範疇的企業，能助中國脫離對美國的依賴，看好較有投資前景。

李泌相指，建立投資組合前，會根據以上3個類別找尋出「創新者」，他強調，組合着重多元化，以涉獵中國不同的創新和增長主題。同時亦不會過多地聚焦在單一增長主題，一般情況下，組合內單一主題的配置比重不會佔超過整體的15%。

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責任編輯：梁宇碩

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