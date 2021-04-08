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亞馬遜貝索斯第4年榮登全球首富　成功全靠七大原則！

個人增值 12:51 2021/04/08

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《福布斯》（Forbes）公布2021年全球富豪榜，當中亞馬遜Amazon（美：AMZN）行政總裁貝索斯（Jeff Bezon）連續4年獲得全球首富的寶座，身家在過去1年急漲57%至1,770億美元。

作為Amazon創辦人，貝索斯因對商業細節的重視而出名。能夠在27年前，網絡尚未盛行之時，想到要開立一家網絡書店，並令公司的商品走向多元化，演變成現時知名的跨國電子商務企業絕不容易，其領導、創新及待客原則有不少值得大家參考的地方。

1. 不讓自己後悔

在貝索斯首次提出開設網絡書店的想法時，他採用了「將遺憾最小化」的思想原則。貝索斯想像自己到了80歲並回顧自己人生，甚麼樣的決定才不會使自己後悔。對他來說，後悔來自「沒有做的事」，他希望盡量減少讓自己後悔的次數，即使失敗仍會很驕傲自己曾經作出嘗試。

2. 尋找適合的機會

貝索斯在創業時，決定先建立互聯網業務，而不是賣書業務。這是因為他之前曾在一家投資公司工作，而他在當時了解到互聯網的使用正以每年23倍的速度增長。而他事實上並不是特別喜歡書籍，但他明白到書籍最能受惠於互聯網爆炸性增長，在1994年，即Amazon成立之年，印刷書籍的數量超過300萬本，在電子零售平台上銷售大有商機，而且運送書籍亦相對容易及成本較低。

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3. 目光專注於長遠

在1997年，Amazon仍是一家相對小規模的公司，僅為大約150萬名客戶服務。在當年，貝索斯在致股東的信中寫道：「我們相信，我們的成功建基於能夠長遠為股東創造價值，而這種價值則透過我們擴張及鞏固市場領導地位的能力實現出來。」

當公司在2005年推出Prime計劃時，其年費為79美元，並提供免費的兩天之內送貨服務。當時，貝索斯指希望客戶會認為Prime是具有價值的服務，並會為自己不成為會員而後悔。

事實上，以如此相宜的價錢去獲取客戶，對公司而言是十分昂貴，因為願意參與此計劃的多為回頭客，並且是買很多東西的客戶，意味運輸成本或會超出那些會員的入會費。不過，貝索斯着眼的並不是短期的利潤，而是背後更龐大而長遠的發展計劃。客戶數量的增加長遠能吸引更多第三方賣家使用平台，並能增加產品的選擇，從而吸引更多客戶。

4. 令顧客感到物超所值

在電子商貿發展初期，在綫訂購任何東西，對於賣家及買家都是一個可怕的經歷。當時只有三分之一的家庭擁有電腦，而且速度很慢，即使有小部分家庭能上網，存在的網站是十分差勁。若要說服人們使用電腦，撥號上網並購物，最好向他們提供其他任何地方都無法得到的東西，例如向他們提供優惠價格、無限選擇及完美的體驗等，才能令客戶克服以往綫上購物的障礙。

即使往後上網變得容易，但最重要的問題仍然是：公司能否令顧客的生活變得更輕鬆或美好。如果能做到的話，顧客們就會更樂意在你的平台買任何東西。而這情況就正正在亞馬遜身上出現。

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5. 僱用有能力的人

貝索斯曾表示，要僱用優秀的人才並阻止他們離開的方法是給他們一個宏大、有實際目的及意義的使命。另外，領導者在每次聘用及晉升時都提高績效標準，並表揚具有傑出才華的人。

6. 懼怕客戶而不是競爭對手

貝索斯曾告訴團隊，不要害怕自己的競爭對手，因為對手不會為公司帶來任何利潤，團隊要懼怕的應該是客戶，因為客戶才是那些會為公司貢獻利潤的人。

7. 聆聽批評者的聲音

任何目光遠大的人都會受到批評。貝索斯曾表示，若你不能接受被誤解的話，就不要做任何創新的事情。而他對於處理批評亦有一套獨特的見解，他會先想想這些批評是否正確，若是的話就會作出改變。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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