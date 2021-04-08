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日間醫療中心　簡單手術新選擇

博客 13:22 2021/04/08

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日間醫療中心　簡單手術新選擇

醫院醫療資源緊張是不少國家要面對的問題，幸而隨着麻醉及醫療技術改進，日間手術愈趨成熟，可以處理更複雜的情況，部分醫療需求因而可分流至日間醫療中心，成為減輕醫院負擔的其中一個解決方法。這做法於英國、美國和澳洲等地已十分普及，香港亦正朝這方向進發，愈來愈多日間醫療中心應運而生。

不少人可能仍誤以為日間醫療中心相當於身體檢查中心，甚至與一般診所無分別。事實上，日間醫療中心發展不斷進步，設備和規格已達一定水平，由檢查到簡單的手術均可在日間醫療中心安全及有效地進行，包括較常見的胃鏡、腸鏡、膀胱鏡等內窺鏡檢查，以及簡單手術如粉瘤切除手術、腫塊切除術、嵌甲摘除、白內障及其他眼部激光手術等。

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監管嚴謹　增市民信心

日間醫療中心功能愈來愈完善，同時其面對的規管亦更趨嚴謹，以保障病人安全。政府於2018年11月通過《私營醫療機構條例》，規管包括日間醫療中心在內的所有私營醫療機構。在新條例下，日間醫療中心須根據《日間醫療中心實務守則》營運，以取得正式牌照，而首批牌照亦已於2021年1月生效。

選擇以日間手術形式完成手術亦有其他優點。首先，病人毋須在醫院過夜，因此可減低併發症如靜脈血栓栓塞出現的機會，亦可減少院內交叉感染的風險。再者，目前疫情仍然反覆，不少市民儘量減少到醫院就醫，避免感染病毒。日間醫療中心正好提供了另一個選擇。

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日間醫療中心成住院替代方案

此外，日間醫療中心遍佈各區，不少位於旺角、佐敦、銅鑼灣等中心地區，對生活節奏急促的香港人來說尤其方便，他們可更彈性地安排時間，兼顧醫療需要及日常活動。

總括而言，在個別醫療服務方面，日間醫療中心可說是住院以外的其他選擇；除了病人可接受更有效率的醫療服務，本港醫療資源緊張的問題同時亦得以紓緩，以確保珍貴的住醫床位留給更有需要的人士，令醫療資源用得其所。

撰文 : 顏曉婷醫生 宏利首席醫務總監

欄名 : 宏觀先機

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