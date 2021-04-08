月薪1萬公屋仔儲比亞迪　只買不賣10年坐擁千萬

▲ 月薪1萬公屋仔憑價值投資改變命運 10年間積極儲貨比亞迪 至今累積近千萬

我唔想大家認為我炫耀，因為有好多人比我勁，所以，我唔想公開我現時的持股數目，只公開我10年前所持的比亞迪 （01211） 股份，總之現時的貨比當年多。我想帶出一個訊息，我只係普通香港人，住公屋大，當時月入1萬元，利用價值投資法，可以滾出近1000萬元。

看準比亞迪潛力 股價跌只買不賣

10年前，我做銀行工，月入萬多元，由2008年開始，以儲貨形式，不斷投資比亞迪 （01211） ，我利用之前數年儲蓄及投資滾存的資金，不斷儲貨，令比亞迪成為我組合佔比最多的一隻股票。

2011年，我累積了54000股比亞迪，多年來我一直用儲貨的模式增持，絕大部分股份只買不賣。多年來，當我每次見到比亞迪股價大跌、很多短期壞消息出現時，就會增持，以只買不賣的策略進行。這股試過由88元跌到12元，但我都一直持有，因為我着重企業長遠價值，而不是當刻股價，我希望大家明白價值投資法，就是買入企業，長期持有，等企業成長。

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致富關鍵：長綫投資 靜待收成

我想分享的不是我有多少財富，而是我怎樣在與大家相同的環境下，從1萬元月薪累積到1000萬元的方法。

2011年，我20多歲，未出書，銀行工月薪萬多元，憑儲蓄及投資，已經累積到54000股比亞迪（未計其他股票及現金）。單計這部分的貨，現時市值近1,000萬元（以4月7日比亞迪收市價177.8元計算，54000股市值約960萬元）。

我想用10年時間單位作說明，帶出一個財富概念：

投資要得到大樹，就要長綫投資，要以播種、慢慢等待收成的模式進行，耐心才會獲得巨大收成，心急獲利只能得到有限回報。

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我單計當年累積的54000股比亞迪，已經有約1000萬元財富，仍未計入近10年收入增加及投資回報。我最想帶出：「當年我的背景情況都能做到，相信大家都可以做到！」

希望大家唔好認為我炫耀，我只想分享方法，如果我炫耀，就會在比亞迪200多元時講，而唔係現時比亞迪較高位跌咗近100元時先至講。最近接受傳媒訪問，主持人建議我公開部分持倉，因為出面唔少人都唔信價值投資法，而我公開投資成績，的確能加強價值投資法的說服力，所以做一個權衡的決定，公開10年前資料。

【本文獲作者龔成授權轉載】