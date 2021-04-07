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銀行放寬按揭入息計算

博客 16:50 2021/04/07

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上周某大銀行放寬對非固定收入人士按揭申請的入息計算標準，不再把這類人士的平均收入打八折。銀行恢復疫情前的做法，可視為疫情對樓市影響進一步減少的訊號。

在信貸風險管理上，銀行對固定入息（一般為僱員）及非固定入息人士有一定區分。在平常日子，固定收入的打工仔，一般提供3個月入息證明，銀行即可按此計算入息；而非固定收入，不論是自僱人士、僱員，銀行通常會要求提供6個月入息證明，再以平均數，作為計算「壓力測試」時的入息。

反映銀行認同疫情趨穩

去年新冠肺炎疫情爆發，失業率開始上升，多家銀行開始收緊計算入息的準則，包括上述銀行，在計算非固定入息人士收入時，除了要求提供6個月的入息證明，也會將6個月入息的平均數再打8折計算。主要用意，是避免經濟下行時，借款人的入息減少，導致供款比率過高。可說是官方壓測之外的另一重防護機制。

近月香港開始為市民注射疫苗，加上感染數字維持低位。銀行可能會判斷，經濟可望回穩，因此將部分疫情高峰期的風險管理措施放寬，例如非固定入息士的收入，不再8折計算。整體來說，措施放寬，可說是銀行認同疫情趨於平穩、放貸意欲回升的一個訊號。

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對有意入市的準買家來說，銀行對按揭放貸意欲回升，應該是好消息。但要留意，現時銀行因應疫情收緊的按揭批核標準，並未完全放寬。例如個別銀行會對較受影響行業的從業員，有較嚴格的入息計算，此些措施都尚未完全放寬。

如果有留意新盤新聞，便會發現每月都有數十宗的取消交易／撻訂個案。據了解，大部分撻訂，都是出於買方未能取得所需按揭貸款，在未有現金儲備可以完成交易的情況下，唯有放棄訂金，取消交易。現時銀行對樓按的批核，尚未完全正常化，要避免因為未能借取所需按揭貸款而被迫撻訂，買家宜先了解銀行批核的機會及條件，才好作出入市決定。

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撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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