Délifrance任何消費加配6件法式小蛋糕只需$29 精明消費 10:30 2021/04/08 分享： 無得去法國，食個法式小蛋糕唔知可唔可以滿足到你呢？只要喺Délifrance作任何消費，即可以29元加配6件法式小蛋糕，原價要72元㗎！早餐或者下午茶都啱食！注意優惠期至年4月11日，只限外賣自取，數量有限，售完即止。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 最後今日 7-11買$14.5系列三文治 送百福豆漿 今日 最後今日 7-11買$14.5系列三文治 送百福豆漿 Aeon推MÖVENPICK雪糕系列只需$100/5件 2021/04/07 Aeon推MÖVENPICK雪糕系列只需$100/5件 Mr. Steak Buffet à la minute自助餐7折優惠 2021/04/07 Mr. Steak Buffet à la minute自助餐7折優惠 復活節去「人生照相館」展覽 韓風打卡照 唔飛都影到 2021/04/04 復活節去「人生照相館」展覽 韓風打卡照 唔飛都影到 【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處 2021/04/03 【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處 著數優惠 法國 蛋糕 蛋 外賣