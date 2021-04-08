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Délifrance任何消費加配6件法式小蛋糕只需$29

精明消費 10:30 2021/04/08

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無得去法國，食個法式小蛋糕唔知可唔可以滿足到你呢？只要喺Délifrance作任何消費，即可以29元加配6件法式小蛋糕，原價要72元㗎！早餐或者下午茶都啱食！注意優惠期至年4月11日，只限外賣自取，數量有限，售完即止。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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