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最後今日　7-11買$14.5系列三文治　送百福豆漿

精明消費 09:00 2021/04/08

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放完個復活節長假，朝早匆匆忙忙趕返工，諗唔到食乜好？去7-Eleven買自家品牌7-SELECT 14.5元系列三文治，仲送百福JOY GREEN低糖黑豆漿／無添加糖豆漿250毫升1盒，唔使你諗太多，最後今日（8日）啦！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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