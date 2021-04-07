90後炒家的短炒心法　未贏先諗輸　唔使急最緊要慢

現今世代，誰不想享財務自由提早退休。甚至有年輕人甚至畢業就加入炒股行列，決意要成為全職炒家，期望可早日賺到第一桶金，支持到生活，離開朝9晚6的工作。不過，90後全職炒家Katie作為過來人，寄語大家未諗「贏」先要諗「輸」。

不要想着贏錢，而是要想如何控制自己不要輸太多。

Katie強調要做「全職炒家」，一定要先有本金。她認為大學生畢業後要全職炒，需要有約有8至10萬元本金，同時亦要預留一筆資金為個人的日常支出，先「不要想着贏錢，而是要想如何控制自己不輸太多錢。」她說，有了這個心態才可以做好，不然可能愈輸愈多。

贏輸控制在七三比

如何控制自己不要輸太多？Katie認為贏輸比率要維持在七三比，即贏的比率有7成，輸3成，而輸的金額也不能是輸凸。贏的金額必須比輸的為多，這樣成為「全職炒家」才是比較長遠及可行，因為若輸的金額永遠較贏的為多，即是閣下未能好好控制風險。

好多人都話：炒股如賭博，而的確也有很多炒家也是賭徒心態，一贏錢，心便會雄，因而更「博命」，最後輸凸。作為一個職業炒家，Katie反而認為最重要不是要「博」而是「賺得穩定收入」。例如你1個月目標收入為3萬元，以一個月的交易日去計算，即平均每天賺到1,500元便已足夠。每次入場前先要清楚個人的注碼、止賺及止蝕位置，「要清楚每一步，例如當價格升高多少格要離場、跌多少格又要如何配置等，要在入場前已經想要應對方法、市場發生事情時要做甚麼，不能婆媽，決斷力要夠高。」

賽後要檢討 輸錢不要賴運氣

Katie表示，若輸錢更要懂得檢討自己，找出輸的原因，而不是說運氣不好。Katie平日炒股時會錄影交易畫面，個人如何操作等，透過重睇錄影，她可以重溫當日交易情況、自己的決策等，從中作出更具體的檢討。

股票市場波動難免會影響個人情緒，炒家們要盡量學識調節，Katie指輸了也不能操之過急，想快速追回來，反之更要有慢慢追回來的心態。

記者︰陳玉蓮

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】