【ESG】港府收緊公司查冊　李兆波：與ESG投資趨勢背道而馳

港府上月公布將收緊商業查冊，令公眾無法輕易查閱公司資料。路透社報道，收緊查冊的安排，與近年環球投資趨勢環境、社會及管治（ESG）中的企業管治（Governance）背道而馳，甚至影響香港國際金融中心的地位。收緊商業查冊會如何影響香港投資環境？又會否影響香港迎合ESG投資的大趨勢？本報請來中大商學院高級講師李兆波解答。

【為何新疆綿花掀起風波？ESG熱潮下服飾業難逃勞工權益責任：按此】

ESG追求高透明度企業管治

據政府文件建議，新查冊安排分三階段推行，首階段公司可即時拒絕公眾查閱董事的通常住址、董事及公司秘書的完整身份證號碼。至明年，任何公司登記文件，包括通常住址及身份證號碼，處方主動不提供予公眾查閱。至2023年公司可向公司註冊處申請，收起過往已經登記的公司文件資料。

近年ESG投資主題中的企業管治（Governance），講求企業管治的高透明度及多元化。路透社評論文章認為，收緊查冊的安排與這種ESG投資者尋求企業披露更完善的資訊背道而馳，更有可能影響香港國際金融中心的地位。

【魔鬼的誘惑 回報更勝ESG？ 罪惡投資更具抗跌力？：按此】

李兆波：做法逆潮流而行

中大商學院高級講師李兆波表示，查冊除了打撃洗黑錢，亦經常用於一般營商活動，例如是會計師及律師事務所均會就盡職審查（Due diligence），以了解對方公司背景、董事的財務狀況、誠信和往績等，包括董事是否涉及犯罪活動等，以保障企業、投資者及公眾利益。

他舉例指，在買賣樓宇中，對方可以是公司名義轉讓，背後可涉及不同的董事，若對方曾涉及違法行為，是在業權上、購買保險以至律師樓收取專業費用上都有風險存在。

一般投資者較少會透過公司查冊了解公司背景，不過對於機構投資者或大戶投資者而言，查冊亦是盡職審查的方法之一，可以藉此了解投資產品的風險，包括所投資的企業董事，有否涉及犯罪行為等。

在ESG的趨勢下，投資者愈來愈追求高透明度的企業管治，李兆波認為，今次港府收緊公司查冊的做法，無疑是逆潮流而行。他認為，香港作為國際金融中心，維持方便且高透明度的營商環境甚為重要，他憂慮有關做法或會損害國際投資者對香港的信心，認為政府收緊查冊安排前，應先向各方持分者進行充分諮詢，以平衡各方利益。

記者：李瑩

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】