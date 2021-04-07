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通脹預期升溫　要抗通脹邊種資產最有效？

個人增值 16:40 2021/04/07

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全球央行去年因新冠疫情而紛紛減息救市，但市場在今年開始出現憂慮通脹升溫的聲音。事緣是美國總統拜登正式簽署1.9萬億美元的抗疫刺激法案，致力於緩解疫情對美國民眾帶來的經濟困境，推動個人消費增長，提升經濟增速，但卻加深市場對通脹的擔憂。

【通脹預期升溫　聯儲局何時「收水」？（立即收看）：按此

通脹上升對市場有甚麼影響呢？施羅德投資研究及分析策略師Sean Markowicz表示，若資產升值步伐比整體通脹水平更快的話，通脹應對持有資產的人有利，但對持有固定收益的人卻不是如此。債券顯然是遭殃的資產類別。隨着商品及服務的整體成本加速增加，債券固定的利息收益便顯得沒那麼吸引，需要孳息率上升及債券價格下跌才可彌補。

他又指，理論上價格上升應對名義收入有相輔相成的作用，從而對股價有所提振，因此股票似乎較吸引力。然而，這有可能會因為企業生產成本上漲導致利潤率收縮而抵銷。

【想跑贏通脹？！　要識選擇強積金投資策略：按此

該行亦列出過去在不同的通脹環境，各類資產的表現：

情景一：持續向上的低通脹環境

    點擊圖片放大

以上為通脹持續向上的低通脹環境下，各類資產的表現，而這較為像是現在的情況。雖然近來通脹預期升溫，但事實上對比起歷史數據，現時通脹仍算是在低水平，美國上月中公布的消費者物價指數（CPI）僅為1.3%。

情景二：通脹較高（平均高於3%）及持續升溫

    點擊圖片放大
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至於在通脹水平較高，並要平均高於3%，則要追溯至90年代初或之前。在1991年3月，美國CPI曾高見5.6%水平。在1996年3月份起至今，美國CPI基本上都是處於3%以下水平。

另外，Sean Markowicz提醒，由於將通脹對冲資產納入投資組合可能會增加組合的風險，因此並非全無代價。例如，雖然REITS及商品擁有較理想的通脹對冲屬性，但投資組合的回報有可能因而較為波動。

另一方面，抗通脹債券以往的波動較小，投資者不應忽略這些背後隱藏的成本，即經通脹調整的實際孳息率波動會為價格帶來的影響，反而需要將之納入資產配置的考慮當中。投資者須決定他們希望獲得多少通脹保護，以及他們願意承受多少隱性成本。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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