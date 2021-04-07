▲ 【MPF】積金評級：料3月強積金平均結餘減$4,327 中港股票基金表現最差

積金評級公布，中國科技股回調及中美關係緊張或影響中概股表現，令強積金投資在近5個月首次錄得虧損，預料3月份強積金平均帳戶結餘比2月份減少約4,327港元。

積金評級指出，雖然強積金帳戶結餘錄得單月下跌，但按季度計算，強積金帳戶結餘預計仍將增加約3,216港元，即帳戶結餘連續4季上升。

中港股票基金表現包尾

至於基金表現方面，根據積金評級的數據，在3月份表現最好是股票基金（歐洲）類別，料上升2.15%；最差是股票基金（香港及中國）類別，預計跌5.33％。

【3月表現最佳之5個基金類別】

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【3月表現最差之5個基金類別】

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至於2021年首季，債券基金類別預計將下跌約2.68％，是過去4年以來最差的表現，這些都突顯出投資者對美債孳息率上升、股票估值和通脹的持續擔憂。而表現較佳的類別則為歐洲、美國及環球之股票基金，料平均投資回報率逾3%。

雖然強積金平均帳戶結餘有所減少，但是積金評級主席叢川普認為，強積金帳戶結餘已連續4季上升，看到單月的投資虧損應該不足為奇。

責任編輯：曹佩鈞

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