【投考公務員】CRE及基本法測試暫定6月舉行　即日起至4月15日可報名（附申請方法）

▲ 【投考公務員】CRE考試及基本法測試暫定6月舉行 即日起至4月15日可報名（附申請方法）

公務員事務局公布，綜合招聘考試（CRE）及基本法測試暫定於6月5日及12日舉行，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可由即日起至4月15日報名參加。

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有意投考公務員職位 可考慮報考

一般而言，應徵學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，除非應徵者持有香港中學文憑考試或其他訂明的公開考試的同等成績。公務員事務局指，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，可考慮參加是次考試，以便在下一次綜合招聘考試前，當有關職位作招聘時，符合應徵資格。

此外，政府會測試應徵公務員職位人士的《基本法》知識。基本法測試的成績會用作評核應徵者整體表現的其中一個考慮因素。

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年終設另一輪考試 另設海外試場

公務員事務局指，綜合招聘考試及基本法測試暫定於6月5日及12日舉行，或會因應疫情發展在有需要的情況下調整綜合招聘考試及基本法測試的安排，並在公務員事務局網頁公布，提醒有意參加考試人士應留意最新公布。

另一輪綜合招聘考試及基本法測試暫定在2021年年終舉辦，為方便在香港以外地區升學或居住的考生，該輪考試亦會在一些香港以外的城市舉行。該輪考試暫定於10月2日及9日（香港試場）以及12月4日（香港以外的試場）舉行，有關詳情將稍後公布。

報考資格

綜合招聘考試及基本法測試的申請人必須

持有大學學位（不包括副學士學位）；或

將於2020-21學年獲取大學學位；或

持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

申請方法

有意參加考試的人士可由即日起，透過公務員事務局網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及基本法測試申請書報考，並郵寄至香港添馬添美道2號政府總部西翼7樓718室公務員考試組。申請人必須於4月15日下午5時前遞交申請書。

有關考試詳情及最新消息，請瀏覽公務員事務局網頁。



責任編輯：李瑩

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