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個個都話要跑贏大市　唔通個個都識大市咩

博客 12:14 2021/04/07

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當投資基金時，通常會期望基金經理能跑贏大市。這絕對是一個合理的期望。

但是，投資者對大市的定義又是否了解？

【基金經理是如何煉成的？按此

一般而言，新聞都會把交易日的大市走勢作報道，例如美國的標普500（S&P 500）、納斯達克指數，以及香港的恒生指數。這些都是股票指數的表表者。

要留意的是，可供投資者選擇的基金林林種種。就股票基金而言，亦分為不同國家地區、板塊、主題。單憑幾個標題指數，肯定不能為基金經理及其基金作為量度成績的標竿。

其實在業內，較多公司採用明晟MSCI或富時FTSE的指數作為股要基金的指標（Benchmark)。幾年前，如果大家還有印象，中國A股被首次納入MSCI的指數，坊間亦以「A股入摩」作為頭條。「摩」者即是摩根士丹利的指數公司MSCI是也。

【黃金難計未來現金流　基金都唔玩？按此

指數跟基金表現的關係，有時可以視指數為基金經理的課程表（Syllabus)。MSCI世界指數現在涵蓋超過1580間世界最大市值的公司，而一個目標投資世界股票的基金通常會以研究這些公司為出發點，想辦法在當中嚴格挑選約100間公司作投資。期望在長期跑贏指數表現。

究竟難不難？MSCI世界指數截至2021年2月，10年的年化回報9.41%，5年的年化回報更高達14.1%。

能跑贏的基金經理，肯定是「狀元級」！

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】

撰文 : 劉Sir 家庭理財教育學會

欄名 : 理財有Fund

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