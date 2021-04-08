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洪瑞珍鑽石山分店三文治買3送3　DONKI會員4月限定優惠

精明消費 07:00 2021/04/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 洪瑞珍：荷里活廣場分店三文治買3送3

為慶祝洪瑞珍鑽石山荷里活廣場店開幕，由4月2日至4月15日期間，每日首30名顧客可以享有買3送3優惠。

每人限購一盒6件，不能與其他優惠同時使用。以上優惠送完即止，贈送優惠以價低者贈。

地點：鑽石山荷里活廣場1樓146B號舖
營業時間：上午11時至晚上9時15分

2. DON DON DONKI：會員4月優惠

DONKI會員優惠又嚟啦！由即日起至4月30日，於DON DON DONKI香港分店，會員可以優惠價購買以下產品。此優惠不適用於情熱笑店山頂廣場。數量有限，售完即止。每個會員帳號於優惠期內只可以享用此優惠一次，並只限購買一件。

分店一覽

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3. 泰昌餅家：買2件蛋撻送1件雞批

由即日起至另行通知，於泰昌餅家以正價購買2件皇牌蛋撻，即送1件酥皮雞批撻。

此優惠不適用於港鐵康城分店，每日限量供應，售完即止。

分店一覽

 

撰文︰hket小編

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此】

 

欄名 : 今日優惠精選

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著數優惠 三文治 荷里活廣場 Plaza Hollywood

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