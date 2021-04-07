主題式ETF更易捕捉個別行業機遇

主題式ETF（Thematic ETF）在近年愈來愈受到環球投資者歡迎，顧名思義主題式ETF就是為捕捉特定投資主題而設計的ETF，與一些追蹤大盤指數的廣基指數ETF（Broad-based ETF）相比，主題式ETF不是為反映或追蹤整體股票市場表現而設，而是更針對性去捕捉個別投資主題的投資機會。

以香港上市的一隻以環球互聯網股為主題的ETF為例，其並非追蹤反映整體股市表現而設的指數，而是追蹤一個由全球頭30大流通市值互聯網股票組成的指數，而成分股的上市地更不會限於個別或單一市場。由此可見，這隻ETF相比一些追蹤大盤指數或概括新經濟或科技題材的ETF更能針對性地捕捉互聯網板塊的環球投資機會。

交易所買賣基金（ETF）擁有交易便利的特點，其交易和持有費用亦普遍較傳統基金為低，所以投資者對ETF的需求在過去幾年間一直上升，估計這個趨勢仍然會持續。

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據香港交易所的統計，在2020年有220億港元資金流入香港的ETF市場，日均成交額有64億元，按年上升三成。至於今年1月份日均成交額更見83億港元，增長勢頭似乎依然存在。其實環球投資者對ETF的興趣正有增無減，根據Brown Brothers Harriman（BBH）對歐洲、美國和中國的382個機構投資者、理財顧問和基金經理所進行的調查，有超過七成受訪者計劃提高在ETF的投資比重，更值得注意的是有八成受訪者表現計劃增加在主題式ETF的投資比重。

事實上，目前在香港上市的主題式ETF愈來愈多，當中主題除了以上提及的環球互聯網，還有電子遊戲、潔淨能源、生物科技和5G等新經濟領域，還有地產股和銀行股等傳統板塊。

【作者簡介】葉子健負責為日興資產管理於香港及北亞地區拓展ETF業務，目前該公司於香港交易所有兩隻ETF上市。

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