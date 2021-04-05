新加密貨幣指數出籠　料更多基金參與

上星期比特幣持續攀升又再次徘徊在58,000美元挑戰60,000美元，會否成功突破企穩60,000樓上成為關鍵。如果順利，下一站應該是72,000美元，然後挑戰100,000美元。否則再不突破，就缺乏力量再上，並需要多一點時間在40,000至60,000美元鞏固一段時間。筆者執筆之時，以太幣在1,963美元，亦快再次到達2,000美元。IX加密貨幣指數本周重上歷史關口10000。且看比特幣、以太幣及IX加密貨幣指數三者與能同時企穩60,000美元、2,000美元及10000點，那便可以確定另一「牛牛」再來。

不過有時不這樣覺得升得太快不是好事，弄得投資者瘋瘋癲癲，有些變成賭博的成分。筆者重新分享一次怎樣看比特幣，純粹個人睇法。相對任何股票，和大部分其他投資產品，比特幣的特質就是稀缺，情況有如獨一無二的古董、名畫、不再出產的名表名車等等。由於它的成績只是限制生產2100萬枚比特幣，所以沒有像股票再發新股，亦不會像國家印銀紙，而提供更多的供應。所以相對其他會增加供應的資產，它的價值便不斷提升。亦是為甚麼它有數字黃金的稱呼。

【比特幣錢包 切記管好2條Key：按此】

再想想，金礦油礦也可以突然發現多一兩個，比特幣卻沒有可能，那麼道理很簡單。所以「伊朗馬」絕對不傻，他發現在不投資就可能是「蝕底者」，所以便若干投資一點，分散會變成蝕底者的風險。緊記，他也是把比特幣處理成另類投資，就是放一點點投資組合的分布在這種投資工具，並不是把大部分的現金也放在比特幣。

此外，自從10年前比特幣開始在世界慢慢通行。到了今天，這個市場已經成熟起來，用家對這種產品已產生信任度，上星期Visa卡更宣布可以日後用比特幣來做支付，令到他漸漸變成生活的一部分，就是一種新的環球貨幣。

【比特幣錢包都分冷熱？按此】

另外，上星期本港唯一專注編製加密貨幣指數的公司信昇亞洲指數公司宣佈，在4月12號通過美國納斯達克交易所的環球數據網絡提供給全球銀行和大機構2隻新的加密貨幣指數，分別是追蹤比特幣的比特幣指數和追蹤以太幣的以太幣指數。和其他全世界指數不同的是，這2隻指數和2018年12月信昇指數公司推出的IX加密貨幣指數一起使用時，可以比較整個加密貨幣市場丶比特幣、和以太幣在歷史上的表現。根據信昇亞洲指數公司數據，用2018年12月做起點把三者做個比較直至本年2月21日；現時是以泰幣的表現最優秀（升了1399%），然後是比特幣（升了985%），最後是代表整個市場的IX加密貨幣指數（升了753%）。

但是針無兩頭利，表現好，就大部分時間也有更大的波幅，所以投資者需要因應自己對風險及回報的取態，釐定自己投資的組合。

現時多了2隻新指數，筆者相信市場的基金經理便會利用這兩隻新指數自行建構不同比例的以太幣和比特幣，來達到幫助客戶建構他們理想的風險及回報組合。下期再見。

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】