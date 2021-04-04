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藝人伍文生疫下轉行做餐飲顧問　深水埗西餐廳開業9個月享盡口碑

個人增值 15:00 2021/04/04

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80、90後應該對TVB兒童節目，如《閃電傳真機》、《至NET小人類》、《放學ICU》有所認識，主持人之一的文生哥哥（伍文生），扮演的吱吱鼠十分受歡迎。他最近轉型成為餐飲顧問，協助餐廳開業及營運，新作是位於深水埗的西餐廳1968 Bistro，開業9個月已有口碑。

伍文生認為不管是否在疫情下，任何時間都是開店的好時機，不過在疫下就要有更精確的部署，包括以預訂獨特的菜式留住食客，還要着力儲一定數量的熟客，靠他們向友人推介，絕對勝過其他一切的宣傳。

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餐廳業主態度軟化

他還說現在業主的態度有所軟化，就算未必肯減租，也會提出一些優惠。「業主傾租約的模式跟從前不一樣，可能是把免租期拉長，我聽過有些長至一個半月至3個月，租戶便慳了不少錢。其實業主這樣做也有原因，是不想把租金壓得太低，待日後租約期滿商討租金時，金額也可維持在一定的水平。

因開餐廳的入場門檻較從前低，伍文生直言有不少人蠢蠢欲動想創業，更以為開店很簡單，但其實要兼顧的事太多，故必須要審慎行事，切勿輕舉妄動。「有些人幫襯茶餐廳很多年，就覺得好似好易做，以為只需請個廚師及水吧員工便可以，但其實開一間餐廳絕不簡單，涉及有很多瑣碎事情，如一件廚具甚至一隻杯，都是由你自己購買。在訂貨上也有很多要注意的事項，如供應商提供的食材今天加價1元，可能銀碼少，你覺得無問題，但可能明天又再加價1元，成本便不斷上漲，但你的餐牌卻不可能天天都加價，所以一定要懂得計數。」他認為大家在開餐廳前可先到食店打工，了解真實的營運情況，對日後開店有很大的幫助。

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熟客是餐廳的支柱

開了9個月的1968 Bistro，已擁有一批熟客，伍文生及1968 Bistro的老闆周志賢一致認為這批客人是餐廳支柱，對生意帶來舉足輕重的作用。「其實深水埗區有很多公公婆婆，雖然不是很有錢，但卻沒有經濟負擔，有時都想試下新嘢，故間中會來食飯，有時一星期一次，又或大節日慶祝，雖然不是日日來食，但我們都很重視他們，因每一個客人對餐廳都很重要，因為他們覺得好食，就一定會推介給家人或朋友，一傳十、十傳百，自然會帶來更多的客人。」

 

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：藝人伍文生 疫下轉行做餐飲顧問 新作深水埗西餐廳享盡口碑

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欄名 : 理財Star Talk

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深水埗 茶記冰室 餐廳 伍文生 創業

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