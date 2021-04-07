【美股ETF】零售復甦起動　2隻美股零售ETF勁升兩倍

隨着近年科技迅速發展，並漸漸融入大眾的日常生活，不少零售商紛紛開拓互聯網消費與自動化零售的服務。同時，外界開始預期疫後經濟回復正常，有望帶動零售行業向好。當中全美零售商聯合會早前看好當地在本年的增長將介乎6.5%至8.2%，零售銷售總值亦料超越4.33萬億美元。美股又有甚麼零售業ETF可供選擇？

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據etfdb.com有關美股內的零售板塊ETF資料顯示，Amplify Online Retail ETF（IBUY）及SPDR S&P Retail ETF（XRT）的1年回報超過200%，表現相當強勁。而其他零售板塊ETF的1年增幅亦超過5成。

部分美股零售ETF一年回報 ETF名稱 1年回報（%） Amplify Online Retail ETF（IBUY） 204.37 SPDR S&P Retail ETF（XRT） 203.71 Amplify International Online Retail ETF（XBUY） 146.73 ProShares Online Retail ETF（ONLN） 138.23 First Trust Nasdaq Retail ETF（FTXD） 70.72 VanEck Vectors Retail ETF（RTH） 56.32 *資料來源：etfdb.com，截至2021年4月7日

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責任編輯：梁宇碩

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