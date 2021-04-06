【ESG】何謂漂綠？3條問題教你避開漂綠基金

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要判斷一隻基金是否符合可持續發展標準，能否單看基金名稱？這是探討投資商品「漂綠」（greenwashing）的關鍵課題。「漂綠」是指「以友善環境為名義，遮蓋掩護其產品、政策或行動」，而現在資產管理公司為了吸引更多對可持續投資感興趣的投資者，也會為基金塗上可持續色彩。目前業界還未就「可持續投資」制定明確的標準，才能讓業者肆意套用綠色光環作為招徠手段。
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儘管避開漂綠基金並不容易，但不妨在投資前先思考三個重要問題：
1. 奉行可持續投資思維？
投資者需了解有哪些永續發展措施會被用來評估基金所持有的公司，尤其留意主動管理型基金是否把可持續發展分析「外判」給第三方，並盲目遵循外部評級。了解資產管理公司是否投放實際資源，以確保所投資的公司是名副其實地奉行可持續原則。
2. 一起推動改革？
投資者應詳盡調查以下範圍及相關報告，以提防可能出現漂綠的情況：
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3. 資管公司有否「坐言起行」？
最後，除了投資組合的管理方針外，投資者亦應了解資產管理公司如何實踐永續發展的價值觀，例如公司使命、工作環境、聘僱方式、減少碳足迹的措施以及社區倡議等。當然，資產管理公司可純粹投資於真正奉行可持續發展策略的公司，而本身並不採取可持續發展的方針。
（節錄）
【原文：何謂漂綠？該如何避開漂綠基金？（收費文章）】
撰文 : 王芳 富達國際大中華區企業管治及可持續投資總監及助理基金經理
欄名 : 綠色投資