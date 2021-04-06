▲ 【ESG】何謂漂綠？3條問題教你避開漂綠基金

要判斷一隻基金是否符合可持續發展標準，能否單看基金名稱？這是探討投資商品「漂綠」（greenwashing）的關鍵課題。「漂綠」是指「以友善環境為名義，遮蓋掩護其產品、政策或行動」，而現在資產管理公司為了吸引更多對可持續投資感興趣的投資者，也會為基金塗上可持續色彩。目前業界還未就「可持續投資」制定明確的標準，才能讓業者肆意套用綠色光環作為招徠手段。

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儘管避開漂綠基金並不容易，但不妨在投資前先思考三個重要問題：

1. 奉行可持續投資思維？

投資者需了解有哪些永續發展措施會被用來評估基金所持有的公司，尤其留意主動管理型基金是否把可持續發展分析「外判」給第三方，並盲目遵循外部評級。了解資產管理公司是否投放實際資源，以確保所投資的公司是名副其實地奉行可持續原則。

2. 一起推動改革？

投資者應詳盡調查以下範圍及相關報告，以提防可能出現漂綠的情況：

資產管理公司積極互動的公司數目；

資產管理公司參與投票的股東會議次數，以及投票取向；

資產管理公司與投資組合所持公司就永續發展議題而舉行的會議次數，以及是否持續跟進和跟蹤提出的議題，並根據地區、行業和主題（環境、社會和企業治理），詳細列明積極參與投資組合所持公司的情況。

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3. 資管公司有否「坐言起行」？

最後，除了投資組合的管理方針外，投資者亦應了解資產管理公司如何實踐永續發展的價值觀，例如公司使命、工作環境、聘僱方式、減少碳足迹的措施以及社區倡議等。當然，資產管理公司可純粹投資於真正奉行可持續發展策略的公司，而本身並不採取可持續發展的方針。

（節錄）

【原文：何謂漂綠？該如何避開漂綠基金？（收費文章）】