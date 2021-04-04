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逾50%人疫情下體重上升　在家抗疫想消脂有咩計？

個人增值 13:00 2021/04/04

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亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）一項調查結果顯示，53.3%受訪者在疫情下體重上升，21.3%體重增加4至7磅，有人最多增加20磅。59.9%表示疫情令他們運動量減少，47.2%指室內運動場所與健身室關閉是減少運動的原因，不能夠與他人接觸及失去動力亦各佔38.8%及31.6%。

事實上，肥胖問題在疫下帶來更多健康風險，市民即使在家抗疫，也可發掘不同方式消耗熱量。以下將為大家推介一些方法！

1. 借助科技加強趣味

社交因素對不少人而言是運動與減肥的重要誘因。在家運動時毋須邀請朋友上門，亦可一起做運動，例如用Zoom一邊聊天一邊健身，更可每周設下可行目標，互相督促。

室內運動也未必枯燥，可借助科技加強趣味，AASFP調查指68.8%受訪者在家運動時會跟隨網上短片及使用遊戲機，但強調現時不少人因姿勢不正確而受傷，例如赤腳跳躍導致下肢受壓。

2. 做家務當運動

較為安全及良好的另類運動選擇或是做家務，據英國好管家研究所（GHI）研究指，拖地及洗廁所消耗的熱量堪比做GYM，單是洗碗每小時已可燃燒138卡路里。

3. 約朋友戶外活動

另外，本港疫情逐步緩和，市民亦可選擇在安全情況下，約三五知己進行行山等戶外活動，既可助減掉「疫情肥」，亦可為疫下生活帶來一點樂趣。

【抗疫長期戰！做足準備保持健康：按此

 

撰文 : 黃凱迪

（節錄）

【原文：遠離「疫情肥」 消脂要有計

＝＝＝＝＝

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