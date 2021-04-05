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【員工福利】告別Monday blue！美初創加推周一放假　士氣業績大增

個人增值 10:00 2021/04/05

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【員工福利】告別Monday blue！美初創加推周一放假　士氣業績大增

打工仔周末後再次上班，少不免會有星期一症候群（Monday blue），難從假日模式難進入工作狀態。最近，有美國初創企業推行每逢周一放假制度，比起彈性工作安排更有吸引力，不但員工士氣大增，更能提升生產力及公司業績。

【電器公司豪送3700個單位　員工做到退休送層樓：按此

每周工作4天　生產力不跌反升

據外國媒體報道，美國初創公司Wanderlust Group試行周一放假制度。該公司創辦人Mike Melillo指出，以往自己需要利用周末放假時間，來安排未來一周的工作內容，令周末的休息時間減少。他表示因此感到痛苦及疲倦，相信公司旗下的員工也會有同樣感覺，於是決定將星期一設為公司固定休息日。

Mike Melillo又指出，公司有不少員工住在沿海城鎮，而星期一是最適合休假的日子，通常當日的遊客人數較少，員工可乘機到處遊玩享受。

新工作制度實施後，並沒有對員工的工作進度及表現造成影響。近6個月以來，Wanderlust Group的業務表現強勁，公司利潤較去年增長121%。此外，該公司更得到投資者青睞，最近完成B輪融資，並計劃進軍澳洲、新西蘭等海外市場。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：美初創加推周一放假 提振士氣 業績大增（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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