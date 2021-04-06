▲ 【移居日本】4年前裸辭赴日留學 80後女生分享日本職場苦與樂

香港人出名有拼搏精神，刻苦勤勞兼工作能力高，80後Elaine為實現30歲前在外地生活一年的夢想，於是4年前裸辭，飛到日本千葉縣留學，並投身當地職場，做過多份兼職及全職工作。她在個人專頁《偉大航道。誌》中分享在日本打工4年的苦與樂，並將個人職場經驗和心得，給準備留日的港人作借鑑。

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選擇落戶千葉縣

Elaine本身考慮過工作假期，不過她在意未來僱主的看法，怕被視為去玩樂，希望可以在一年來努力學習充實自己。她曾在香港學過簡單日文，對日本文化亦有興趣，於是在2017年前往日本當全職學生。

為了鍛練好日文，她偏偏不選擇在東京落腳，反而選擇千葉縣的日本語學校。「東京市內很國際化，我想在一個全日文的學習環境，迫自己說多點，提升語言能力。千葉縣居住環境很好，有很多公園及休憩空間，治安也不錯。」

4千租住安樂窩

千葉縣的生活節奏比東京緩慢，有齊生活基本所需，大型商場如AEON、outlet也在附近，前往機場亦只需半小時，要回港、內陸遊或海外旅行也相當方便。Elaine在香港居住時一直住在新界，本身也不喜歡太繁忙熱鬧的地方。

兩地的學費差不多，但千葉縣租金及生活費較便宜。從學生宿舍搬出來後，她現在租住的房屋約290呎，有一房一廳、開放式廚房及乾濕分離浴室，每月租金才58,000日圓（約4,130港元），她說東京一定沒可能租得到。

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努力兼職打工

一般留學生不能工作，她指出只需申請「資格外活動許可」即可做兼職。一星期上班不能超過28小時，亦不可進行風俗及違法行業，可以找餐廳、銷售及文職工作。Elaine在留學期間，也曾打過不少工，日文進步了，個人亦成長了許多。

她曾在LAWSON便利店任服務員、平價迴轉壽司店壽司郎做廚房、甜品工廠當女工、台式珍珠奶茶店任飲品調製員。

我以前在香港讀書時，從未試過做part time，是我第一次打工。因初來埗到日文程度不高，惟有做這些後勤勞動性工作，要站立一整天，很辛苦但也捱過去。

無良僱主剝削

最苦惱是初入職LAWSON試用期間，老闆竟私自將她的工資扣起。她投訴無門，又不懂用日文去質疑，最後驚動學校老師出手處理。雖然最後也能成功討回工資，但事後老闆卻絲毫沒悔意，更暗示她作為成年人還「搞大件事」。老師反而深感抱歉，更為此事傷心流淚，令Elaine大受感動。

遇上黑心僱主的經歷未有嚇退她，後來經Facebook群組找到了一份在成田機場工作的兼職，在第二航廈的手信店當售貨員，因為有不少港人及亞洲旅客，需要她作繙譯。日文學校畢業後，她原本打算回港，老闆邀請她轉任全職，並提供工作簽證。Elaine認為機會難逢，曾在香港航空任地勤的她，特別鍾情機場及航機，於是二話不說決定留下來。

日本職場着重禮儀

做過多份工作，Elaine認為在日本見工不容易。大部分日本公司也會透過中介請人，因此要進行多次面談，更要用全日文對答，寫履歷表及求職信也要使用敬語及留意用字。在日本打工，禮節相當重要，尤其是上級與下屬的輩份，絕對不能失禮。

與前輩溝通一定要用敬語。即使我沒有所謂，但日本人後輩也會堅持。部分說話語氣不恰當，也不能亂說。試過一次客人對我說『辛苦了』，我下意識作出回答，同事立即說並不合適，要注意一下。幸好同事之間也很國際化，我們互相提點，工作環境也很愉快。

始終日本人跟香港人做事方式大不同，她說有時候日本人很頑固及不懂變通：「他們很依賴紙本及印章，文件一定要hard copy，還一定要蓋印，甚至現在仍要用傳真機，令做事效率很低。」

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疫情下被迫停工

兩年前Elaine成功獲一間航空公司聘請成為全職地勤，比較以往在香港工作，她說日本做地勤的基本人工較低，而且每個月差不多要付5萬日圓（約3,560港元）稅金、年金及保險，屬於強制性款項。不過每逢加班都會有額外補水，而且交通費全包，每年都會有花紅及加薪，因此待遇也不差。

可惜去年遇上了肺炎疫情，全球航空業幾乎癱瘓，她也停工接近一年。

作為正社員，我受日本勞工法例保障，每月也仍有6成人工出糧。雖然少了很多，但勉強也能維生，至少沒有被解僱或要求放無薪假。而且公司亦酌情給員工做兼職，幫補家計。

人與人之間疏離

停工期間Elaine除了做兼職工作，如活動助理、咖啡店員等，在沒有緊急事態宣言的情況下，亦用了當地的GO Travel補貼優惠去旅行，前往了北海道、青森、群馬及四國，促進當地消費，她亦在當地考了車牌。「其實可用香港車牌轉換，不過路試極困難，考了數次也不成功，最後寧願花30萬日圓（約2.1萬港元）重新學車。」

在日本生活了接近4年，她喜歡這兒的居住環境，卻有時感到人與人之間的距離較遠。「香港朋友約會間比較隨心即興，但日本朋友要提早約定，甚至打電話前也要詢問，相當拘謹和疏離。生活也較單一，每天都是返工放工，公餘很少再有節目。不過自己也開始習慣適應，家人也支持我繼續留下，暫時未有回港的打算。」

作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉

【原文：航空地勤為練日文移居日本 80後女生曾遇黑心僱主扣糧】