▲ 【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處

今年復活節連放5日假，你諗好有咩節目未？因應復活節來臨，商場都推出不同主題的布置，相當適合打卡！有商場以櫻花為主題，更可以借用和式花見浴衣，讓人有置身在日本的錯覺！

【復活節好去處！ 推介4個特色市集：按此】

MOKO新世紀廣場－「MOKO春の花見」

今年去唔到日本旅行賞櫻？由即日起至5月19日，MOKO新世紀廣場推出「MOKO春の花見」主題活動，商場設有逾15米長的「幸福鳥居櫻花路」以及「櫻の茶屋」，非常適合打卡。另外，商場將設簡易和式浴衣體驗服務，The Point會員憑積分，可於綫上換領「簡易和式花見浴衣預約證」或「花見小物預約證」，於選擇時間內親臨MOKO POP攤位出示預約證，即可借用簡易和式花見浴衣一套或花見小物2小時以供場內拍照之用。

在3大櫻花主題打卡區，更有不同迪士尼經典系列人氣角色粉墨登場，包括鋼牙與大鼻、米奇與米妮及小熊維尼等。

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「MOKO春の花見」櫻花主題打卡區

日期：即日起至5月19日

時間：上午10時至晚上10 時

地點：MTR樓層中庭、L1走廊及L2 簡易和式花見浴衣體驗及花見小物借用

日期：即日起至至5月19日 (逢星期六、日及公眾假期)

時間：中午1時至下午5時

地點：L1樓層MOKO POP內

Citywalk荃新天地－廢料玩學農場「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」

由即日起至4月18日，Citywalk荃新天地夥拍本地生活藝術創建達人Busymama Benny聯手建造升級廢料玩學農場「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」主題活動，以日常生活廢料如紙皮、廢紙、海棉、家品等製作一系列色彩繽紛又好玩的主題打卡裝置及遊樂設施。

商場設有2.5米高巨型農場小屋，讓小朋友暢遊農莊；另設Neigh-Neigh Horse策騎園區，讓小朋友坐上小馬大顯英姿。

此外，在活動期間，S+ REWARDS會員可獨家以點數換領親子遊戲或多個工作坊體驗，包括收集復活蛋遊戲，於限時內以工具收集復活蛋，按所收集數量獲得不同獎品。

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Citywalk荃新天地 x Busymama Happy Farm EE-I-EE-I-OH!

日期：4月1日至4月18日

地點：荃新天地2期中庭

啟田商場－「Key to Fun」

啟田商場與著名藝術家b. wing合作，設計一眾全新啟田商場專屬角色Kaka及其朋友，將商場幻化成「KTopia快樂國度」，推出頭炮活動「Key to Fun」。商場更利用推出AR實景互動體驗，融入6大好玩吸睛的焦點大型實景裝置，將3D動畫及遊戲帶入場景，讓顧客與一眾角色互動，仿如與A仔及Kaka一同置身於「KTopia快樂國度」。

顧客只需於活動期間登入活動網頁，完成簡單的登記，並掃描場景內指定圖案以激活特別AR效果，即可與Kaka及A仔遊覽全新的啟田商場，一邊玩遊戲一邊打卡，體驗精彩萬分的「Key to Fun」奇幻之旅。

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啟田商場「Key to Fun」

日期：2021年4月1日起

時間：上午10時至晚上8時

地點：九龍觀塘藍田啟田道50號啟田商場

責任編輯：曹佩鈞

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