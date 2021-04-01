魂動之旅　Mazda6 Wagon 2.5 High Ignite Edition

旅行車有房車的優雅姿態及線條，同樣有極大的儲物空間，卻被冒起的SUV搶去不少風頭。各大品牌近年都主力推出SUV車款，旅行車猶如被遺忘了般。萬事得最近重新推出Mazda6 2.5 High，並以Ignite Edition特別版示人。配上一身全新車色，網上限定優惠價$269,990著實吸引。

▲ Mazda6 Wagon 2.5 High Ignite Edition驚喜上場，全新灰藍色調年輕有型。

首批火速售罄

旅行車款屈指可數，不少車迷也投向歐洲車懷抱，日系血統的話，萬事得的Mazda6是不錯的選擇。自2019年推出了Mazda6 Wagon 2.5 i-Nappa豪裝頂級版，不乏粉絲支持；今年3月中官網宣佈推出High Ignite Edition，反應熱烈，首批在一星期內已售罄，可見旅行車仍然有一定市場。

外觀其實跟以往分別不大，標誌性的「KODO魂動」設計簡約型格，不過這一部特別披上Polymetal Grey Metallic水泥灰色車身，在陽光下一抹淺淺的灰藍，像天空又像大海，個人認為很討好，有個性又感覺年輕。這款全新車色，亦將會套用在萬事得其他車款之上。

網紋式鬼面罩由銀色換上金屬黑，19吋鋁合金車軨及倒後鏡鏡罩亦變成黑色，更具霸氣。頭燈、日間行車燈及尾燈，配襯前方泵把及車尾的橫置式鍍鉻飾條，優雅中又帶點動感，裝飾恰到好處而不突兀。車頂配備頂架，方便車主負載各種物品。

▲ 外型沒有大改動，換上金屬黑色鬼面罩，保持萬事得招牌魂動設計。

▲ 19吋黑色鋁合金車軨，甚有運動味道。

實用尾箱及內櫳

作為旅行車，車尾箱容量相當重要，標準儲物空間高達451公升，可媲美一眾中型SUV，亦設有兩個可放濕貨的塑膠間格及掛勾。後座可作6/4分割布局，將座椅翻倒後，能擴充儲物空間至1,593公升，方便擺放長型物件如露營用品、單車及滑浪板等。車身較低，搬運及擺放行李輕鬆就手，如果能配備電動尾門就圓滿。

內櫳配搭原廠酒紅色皮座椅，極為搶眼，刻意襯上灰白色縫綫，與專屬車身顏色互相呼應。雖然並非Nappa皮，不過座椅一貫厚實舒適，駕駛座及副座可作電動調校，前者更有兩個記憶功能，裝備算貼心。

後座比起SUV，無疑空間感會較小，腳位可以接受，但頭部空間不算多，中間座位亦有突起的車軸槽，而且只有一個天窗在前方，開揚感略為扣分。不過後座有雙區恒溫空調，中間的手枕位竟然也有杯架及USB叉電位，給乘客作為安慰獎。

▲ 車尾線條利落，即使比揭背及房車長身，卻沒有肥大擁腫之感。

▲ 車尾箱極為實用，全平地台及塑膠格，還設有遮光板。

配備極為齊全

中控台設計利用水平金屬飾條劃分視覺，簡潔清晰，沿用傳統儀錶板及多功能軚盤。今次以金屬拉絲紋的飾板，取代i-Nappa版的人造麂皮及木紋，又有另一種感覺。黑色內飾及門板內裝，配上紅色縫線點綴，於細節中融入熱血激情的元素，頗有質感。

價錢相宜了，但配備絕不失禮。基本的免匙啟動、電子手掣及自動駐車、雨點感應水撥，至到MZD Connect 多媒體系統連Apple CarPlay、BOSE 11揚聲器音響系統及全彩色Head-Up Display等一一有齊。安全設備方面亦有360度後泊鏡頭連前後泊車警示器，唯一犧牲了i-ACTIVSENSE的智能剎車、車道偏離防止及警示系統等。

▲ 內櫳以鮮紅皮座配黑色中控台，如跑車般搶眼奪目。

▲ 旅行車身比一般長，360度全角度泊車視像系統連前後泊車警示器就能大派用場。

行車舒適穩定

動力搭載SKYACTIV-G 2.5引擎及6前速+/-自動波波箱，輸出194匹最大馬力及258Nm最大扭力，設有加減撥片及Sport模式，動力充足飽滿。可惜沒有選用最新SKYACTIV-X技術，更加慳油。車尾不覺笨重累贅，有如一般房車的駕駛感，加速循序漸進，旅行車低矮的重心，動態穩定而紮實。中高轉時引擎運作發出小量噪音，但程度可以接受。

值得一提是G-Vectoring Control技術，會因應轉向操作調節引擎扭力輸出，令行車表現更為順暢。駕着Mazda6行走彎曲的山路時，車身亦保持穩定，不會左搖右擺，操控靈活細致，行車相當舒適。不論是山路還是市區馬路，絕對足夠應付日常需要。

▲ SKYACTIV-G 2.5引擎動力足夠有餘，駕駛感及操控良好。

規格表

售價：$269,990

車型：5門5座位旅行車

引擎：2,488cc SKYACTIV-G 直列四汽缸引擎

活瓣：雙凸輪軸、16 活瓣

馬力：194ps/6,000rpm

扭力：258Nm/4,000rpm

驅動：SKYACTIV-Drive 6前速 +/- 自動波，前輪驅動

懸掛：麥花臣式（前）／多連桿（後）

制動：通風碟（前）／碟式（後）

車身長x闊x高：4,800 x 1,840 x 1,480mm

前／後軸輪距：2,750mm

車重：1,591kg

平均耗油量：13.9km/L

查詢：宏益汽車 （3768 4888）