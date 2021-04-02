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放假與親友家中「飯聚」　即睇酒店外賣優惠

精明消費 15:00 2021/04/02

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雖然近期疫情稍為緩和，可能好多朋友都想趁復活假期外出散心。不過，若果你比較喜歡留在家中同親朋好友一齊在私人空間「飯聚」，就唔可以錯放以下的外賣優惠。

1. 九龍珀麗酒店推外賣自取特惠套餐

九龍珀麗酒店推出了2款外賣自取優惠套餐，分別是外賣自取精選（4人或8人）套餐及外賣自取滋味20人套餐。選擇包括有美式烤豬肋骨、燒牛柳及香草焗羊架，相信能讓一眾食肉獸大飽口福。若閣下為甜點愛好者，套餐亦有包括藍莓芝士蛋糕、熱情果蛋糕等選擇。

4人份量套餐（主菜3選1）優惠價788元，較原價988元便宜約200元，只需在2天前預訂及付款便可以優惠價錢享用美食。

電話：3919 8228／WhatsApp：5637 9977

按此了解詳情

2. 香港瑰麗酒店Butterfly Parisserie下午茶外賣

如果唔想食得太heavy，都可以考慮食個靚下午茶當正餐。香港瑰麗酒店的Butterfly Parisserie精緻下午茶包括有2件大溪地雲呢拿千層酥、新鮮焗製的英式鬆餅、特色三文治以及時令甜點各4款，配上士多啤梨果醬、香橙果醬及奶油忌廉，套餐還附送英式早餐紅茶或伯爵茶茶包，茶控不能錯過。

酒店提供自取或送貨服務，送貨費用介乎250元至400元（不包括離島、大嶼山及偏遠地區），消費滿2,000元或以上的訂單更能享用酒店提供的免費送貨服務。

按此了解詳情及聯絡方法

 

責任編輯：梁宇碩

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欄名 : 消費錦囊

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