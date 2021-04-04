港版消費券成效　看3大效應

新一份財政預算案最吸引小市民的，莫過於向每名合資格市民派發5,000元電子消費券。由於香港從來沒有派發官方消費券的經驗，財爺此舉難免令人疑惑措施的經濟成效。鄰近的台灣在12年前，同樣因面對經濟衰退，而推出消費券計劃。當地的經驗，或許有助我們解讀港版消費券的經濟效益。

政府將會向720萬名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放5,000元電子消費券，涉款360億元，目的是為本地經濟體系注入消費力，發揮乘數效應，最大程度地刺激消費氣氛，料對經濟有0.7%的提振作用。惟財爺同時認為，消費券會出現替代效應。

消費券成效 看3大效應

要理解財爺的解說，先要明白何謂乘數效應、替代效應及收入效應。乘數效應是指由於政府支出及企業投資等注資，在經濟中反覆循環，產生比最初花費金額更大的影響，而導致最終收入增加。例如家庭從企業購買商品，企業向工人、供應商支薪、付款，然後工人和供應商又從其他公司購買商品，如此類推。

當某種商品價格上漲，消費者轉向購買更便宜的替代品，導致原本的商品銷量下降，便是替代效應。應用在消費券，就是市民只利用消費券取代現金，支付基本生活開支，並未增加額外消費。當替代效應出現，消費券的乘數效應便會減弱。

收入效應則指基於消費者實際收入增加或減少影響其購買力，而所引起對商品或服務需求的轉變。對於正常商品，當消費者實際收入增加，將需求更多數量的商品。而收入效應理論上可抵銷替代效應。

港府曾參考過台灣和日本實施消費券的經驗。台灣經濟於2008年因受金融海嘯衝擊而衰退，該年第四季及翌年第一季當地經濟衰退逾7%，失業率亦創歷來最高的6.13%。為刺激消費，當地政府推出「振興經濟消費券」，於翌年1月中至4月底向合資格居民每人派發相當於3,600元新台幣的消費券，共有約2,312萬人領取，總金額逾832.6億元新台幣。

去年有台灣學者發表學術文章，研究當地1967至2013年的經濟數據，評估消費券的成效。研究將經濟數據分為5期，再透過經濟模型得出每段時期的消費收入彈性，該數字愈大，代表消費者實質收入改變時，其消費的變化愈大。

額外消費 被未來減開支抵銷

結果發現，當地消費收入彈性由第四期（1993年第一季至2006年第四季）的0.772，下跌至第五期（即2007年第一季至2013年第四季）的0.735，即當消費者收入增加時，其消費支出的增幅較之前減少。由於第五期涵蓋消費券發行時間，學者認為這反映消費券無法刺激當地私人消費。

學者解釋，在收入效應小於替代效應的情況，消費券所引發的額外消費，會被未來開支的減少抵銷，故認為政策沒有足夠經濟效益。

台灣政府當年事後問卷調查也反映替代效應偏高，民眾將消費券用於本來就會購買的貨品和服務之上，相當於原日常開支約7成。經模擬估算，消費券對該年經濟增長率貢獻0.28至0.43個百分點，不及原來預期的0.66個百分點，惟尚有提振信心、協助弱勢社群度過難關等無法量化的效益。

由台灣的經驗可知，要刺激經濟，關鍵在於如何增加消費券的收入效應、減少替代效應。目前本港電子消費券的設計及執行細節，仍屬初步構思，惟基本可以確定，消費券會分期限額和限時使用，無疑可避免市民一次過使用，延長收入效應發揮的時間，料可惠及更多商家；若要減少替代效應，看來仍需要其他因素配合。

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（節錄）

【原文：台灣消費券經驗 對港有何啟示】

撰文：智經研究中心

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