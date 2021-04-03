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【港鐵票價】港鐵車費優惠縮至95折　返工搭車貴幾多？

精明消費 13:00 2021/04/03

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踏入4月，打工仔要留意交通費開支或會增加！港鐵早前「車費八折優惠」已結束，現改推「程程5%扣減」直至年底，即4月起變相加價，每程車費上調近兩成。打工仔每日搭車會貴幾多？

【交通補貼上限增至500元　交通費幾多先可以享盡補貼？： 按此

優惠縮水變相加價   車費增近兩成

港鐵最新「可加可減」車費調整結果早前出爐，今年將減票價1.7%，6月27日生效。但車費未減，乘客4月車費負擔便增加。港鐵去年7月推出車費八折優惠，3月底時已結束，4月1日起改為推出「程程5%車費扣減」，即變相加價。

以車費10元為例，3月31日前八達通只需付8元，4月起就要付9.5元，實際車費多付近19%。而「5%車費扣減」只維持到年底，明年元旦起又要再多付車費。

【2元乘車優惠門檻降至60歲　最快2022年首季實施：按此

積小成多  每月車費或多近100元

以不同路綫計算，來回車費加2元至6元不等，若以5天工作天計算，即每月開支增40元至120元不等。打工仔車費開支佔生活一部分，要留意4月起車費的加幅，因應車費的增加而考慮需否購買月票、善用早晨折扣優惠或港鐵特惠站2元優惠。早晨折扣優惠即周一至五（公眾假期除外）早上7時15分至8時15分，使用成人八達通於任何指定核心市區車站出閘，可享車費65折優惠。

幫你計下數，4月起車費貴幾多？

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責任編輯：李瑩

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