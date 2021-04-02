【復活節2021】復活節好去處！　推介4個特色市集

今年一連五日復活節假期，雖然暫時仍未能放心出國大玩特玩，不過有商場以環遊世界或香港人最愛到訪的日本為主題舉辦市集，一解各位未能旅遊之苦。除此之外，還有以可持續發展及設計手作為主題的市集，十分適合文青們到訪。以下將會為大家細數各式各式復活節市集！

1. 「復活．遊世界」利園戶外市集

利園由2日起一連三日，會以「復活．遊世界」為主題，舉行戶外市集，集合近30家攤位，帶來世界各地及本地的特色精品。除售賣各地特色精品外，更設有玩味打卡位。參與品牌包括北海道精釀啤酒「Hokkaido Brewing」、香薰蠟燭「00rings」、有機茶品「Terre d'Oc Hong Kong」、本地創作品牌「Badges Story」等。

2. 荃灣D Park「高山老街食の祭」及「宮川朝市周末市集」

由4月1日起至6月27日，荃灣愉景新城商場將會以日本城郭大手門、日式小商店、日式人力車及木色建築營造饒富古意的懷舊風情，帶來逾14間日式小吃攤檔，包括高山名物飛驒牛、日本酒雪糕、炭烤串燒小食、關東煮、玉子燒、極罕日本燒酎、清酒、日本茶等。

另外，由4月2日至5月23日（逢星期六、日及公眾假期）以「日本三大早市」之一的宮川朝市為主題，場內滿布以白色帆布搭建而成的小帳篷攤檔，多達40間朝市店主販售日式生活百貨、日本直送文創小物、自家精心設計和風手作手工小物、南九州陶器、各款和風滋味食品及咖啡豆。

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高山老街食の祭

日期：即日起至6月27日

時間：中午12時至晚上9時

地點：荃灣愉景新城L1, 近Chef's Stage Kitchen

市集詳情：愉景新城網站

宮川朝市周末市集

日期：即日起至5月23日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：中午12時至下午8時

地點：荃灣愉景新城L1中庭

市集詳情：愉景新城網站

3. 大館「花見市集」

「花見市集」有別於一般的傳統花市，集合花藝創作、可持續發展的本地農產品、手工製品等本地品牌，包括「date by TATE」、「本地種植」、「Gift Flowers HK」等，這些品牌將在檢閱廣場的戶外花藝市集，展示他們的藝術創作和可持續產品。

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４. Marketoo 南豐紗廠復活節大型手作市集

由Marketoo舉辦，集合超過400間本地設計及手作品牌的「復活節市集」，將於4月2日至6日、10日至11日以及17日至18日一連三個周末於紗廠公園舉行，囊括飾品、雜貨、手工皮革、寵物用品等，還有由專業導師帶領不同主題的工作坊，包括「紙雕光影立體畫工作坊」、「馬賽克飾品工作坊」、「永生花／浮游花筆／擴香石工作坊」、「鏡盒雕刻／酒杯雕刻／燙金字藝」、「刺繡飾物」、「流體畫」，可於網站報名參加。

Marketoo復活節市集

日期：即日起至6日, 10日至11日, 17日至18日

時間：中午12時至晚上7時

地點：南豐紗廠3樓紗廠公園

市集詳情：The Mills 南豐紗廠 Facebook專頁

撰文：hket小編

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