KFC好味速遞惠顧滿$250送1人餐　7-Eleven精選商品$10

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：好味速遞惠顧滿$250送1人餐

由即日起至4月21日，於KFC好味速遞惠顧滿250元，輸入優惠碼【KFCMeal】，即送1人餐。1人餐包括2件家鄉雞、1客馬鈴薯蓉、1客粟米杯及1罐百事可樂（330毫升）。

優惠於上午11時後適用，而優惠只限好味速遞之送遞訂單，不適用於好味速遞預約自取、堂食或其他訂單。

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２. 7-Eleven：精選商品$10

又有新一輪優惠啦！由即日起至4月13日，7-Eleven推出精選商品10元優惠，包括十字牌芒果木瓜／香蕉／士多啤梨味低脂牛奶，喜瑪拉雅山薄荷軟糖／岩鹽薄荷糖及王子菁華新配方4合1洗衣珠等。

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3. Pizza Hut：辣肉腸／意式風情大批$98

Pizza Hut重推「WOW WED狂熱星期三」外賣自取優惠，逢星期三在Pizza Hut（活@KCC及峻巒分店除外）購買辣肉腸或意式風情大批，外賣自取只需98元。現時更可免費轉燕麥批邊或三藩市式手藝批，數量有限，售完即止。

若想享用此優惠，可親身到分店或者致電購買。

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撰文︰hket小編

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